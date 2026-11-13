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金州勇士隊昨（12）日在客場不敵休士頓火箭隊、終止8連勝後，今（13）日再傳令灣區球迷心碎的噩耗。勇士球團正式發布官方傷病報告，當家巨星柯瑞（Stephen Curry）經核磁共振（MRI）檢查後，確診為「腹斜肌撕裂」，將於兩週後重新接受評估，這意味著他至少將缺席未來7場比賽，實際復出時間表仍是未知數。這起傷勢發生在昨日對陣火箭的首節比賽。開賽僅幾分鐘，柯瑞便開始頻繁用手按住右側腹部，並多次望向場邊防護團隊；直到首節還剩7分22秒時，柯瑞接獲格林（Draymond Green）掩護後飆進一記28呎的大號三分球，卻在出手落地的瞬間喊痛，隨即向板凳席示意換人，並在首節剩6分25秒時退場、賽後直接前往醫院接受MRI檢查。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後受訪時便坦言情況不妙：「他說他在腹部一帶扭到了，而且表示『這輩子從來沒有受過這種傷』，球團對此感到高度擔憂。」 如今MRI結果出爐證實為腹斜肌撕裂，球團雖然設定兩週後複檢，但實際復出時間表仍是未知數。現年38歲的柯瑞本季狀態依舊神勇，出賽10場繳出場均27.8分、3.9助攻、3.7籃板，投籃命中率高達50%，三分球命中率更來到驚人的45.7%，是帶領勇士從開季0勝3敗一路狂拉8連勝的最大功臣。根據賽程推算，柯瑞在接下來兩週的復健期間，至少將錯過對陣聖安東尼奧馬刺、紐奧良鵜鶘、達拉斯獨行俠、曼菲斯灰熊、波士頓塞爾提克、沙加緬度國王以及波特蘭拓荒者等7場比賽。更嚴峻的是，勇士目前正面臨嚴重的傷病潮。包括主力側翼巴特勒（Jimmy Butler III）與穆迪（Moses Moody）仍在進行膝傷長期復健、先發中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因故離隊，替補後衛威廉斯（Brandon Williams）也因腿筋拉傷至少缺陣一週。回顧上賽季，勇士在柯瑞缺陣的39場比賽中僅打出13勝26敗的慘澹戰績。不過老將格林對本季的團隊戰力更有信心，他強調：「這支球隊的精神面貌更好了，我們更清楚自己是誰、知道如何贏球。現在我們有倫德伯格（Yaxel Lendeborg）能持球創造優勢，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也打得比去年好得多，這讓我們在沒有柯瑞的情況下仍具備競爭力。」昨日在柯瑞首節傷退後，新秀倫德伯格便挺身而出狂砍25分、10籃板，波傑姆斯基也貢獻22分。在柯瑞高掛免戰牌的這段期間，這群年輕新血能否扛起進攻重擔，將直接決定勇士能否守住西區前段班席次。