2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（13）日持續在東京巨蛋進行，昨（12）日吞敗的中華隊，面臨「晚接午」的賽事，對手為昨日獲勝的澳洲隊，雙方分別推出陳克羿與Luke Krkovski先發。澳洲隊前役敲出8支長打，兇猛的火力是中華隊投手必須特別注意，澳洲隊估計會使用招牌的投手「車輪戰」來牽制中華隊打線。《NOWNEWS今日新聞》為您整理亞冠賽台澳大戰「先發投手、轉播、分析」一次看。

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🟡本文重點摘要

📍2026亞冠賽賽程

📍中華隊vs澳洲隊基本資訊

📍亞冠賽賽事規則

📍亞冠賽中華隊過往戰績如何？

📍中華隊vs澳洲隊陣容

📍2026亞冠賽要去哪看？

▲2026亞冠賽中華隊，預賽首戰不敵日本隊，今日將面臨「晚接午」考驗，對決澳洲隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲2026亞冠賽中華隊，預賽首戰不敵日本隊，今日將面臨「晚接午」考驗，對決澳洲隊。（圖／美聯社／達志影像）
2026亞冠賽完整賽程

日期 開賽時間（台灣時間） 組合
11月12日 中午11：00 澳洲 8：7 韓國
11月12日 晚間18：00 日本 5：0 中華隊
11月13日 中午11：00 中華隊 vs 澳洲
11月13日 晚間18：00 韓國 vs 日本
11月14日 中午11：00 日本vs 澳洲
11月14日 晚間18：00 中華隊 vs 韓國
11月15日 上午10：00 季軍賽
11月15日 晚間18：00 冠軍賽
中華隊 vs 澳洲隊基本資訊

對戰組合：中華隊 vs 澳洲隊

比賽時間：11月13日11：00

比賽場地：東京巨蛋

先發投手：陳克羿 vs Luke Krkovski

🟡陳克羿本季在中職一軍出賽17場（16場先發），拿下5勝8敗、防禦率4.25。本季共投89局，送出74次三振、42次四死球。

🟡Luke Krkovski本季在美國獨立聯盟出賽7場（5場先發），拿下2勝1敗、防禦率7.61。本季共投23.2局，送出17次三振、13次四死球。

▲2026亞冠賽中華隊投手陳克羿，今日擔任與澳洲隊之戰的先發投手。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.08）
▲2026亞冠賽中華隊投手陳克羿，今日擔任與澳洲隊之戰的先發投手。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.08）
亞冠賽賽事規則

根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。

本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。

本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。

亞冠賽中華隊過往戰績如何？

中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。

今年第三屆賽事由高志綱執教，隊長為外卡選手郭天信，並邀請3位旅日台將徐翔聖、陳睦衡以及陽柏翔助陣，目標隊史首次冠軍賽。

▲2026亞冠賽澳洲隊首戰以8：7擊退韓國隊，今日將與中華隊正面交鋒，目標預賽2連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲2026亞冠賽澳洲隊首戰以8：7擊退韓國隊，今日將與中華隊正面交鋒，目標預賽2連勝。（圖／美聯社／達志影像）
中華隊vs 澳洲隊戰局分析

🚩中華隊力拚首勝：中華隊首戰以0：5不敵日本隊，連3屆預賽首戰都吞敗，不過晉級冠軍賽之路仍未絕望，今日交手澳洲隊不僅要開胡，更要將失分降到最低，避免未來戰績相同時因比較相關失分成績而遭到淘汰。

🚩警戒澳洲隊長程砲火：中華隊今日推出樂天桃猿陳克羿先發，這是他生涯第二次在亞冠賽交手澳洲隊，2023年他主投7局無失分，寫下國際賽代表作。不過陳克羿這次要特別小心澳洲隊打線，前役從韓國隊手中擊出8支長打含2轟，陳克羿要避免投到打者核心區。

🚩能否克服「晚接午」賽事：與上屆賽事相同，中華隊都是在第2戰遭遇「晚接午」賽事，且對手皆是澳洲隊，2023年預賽雙方前9局0：0平手，中華隊靠著10局上攻下6分才驚險擊退澳洲隊。中華隊在熱身賽期間也曾試過「晚接午」賽事，能否將經驗帶到這場比賽，將是勝敗的關鍵。

🚩打線如何突破澳洲投手「車輪戰」：澳洲隊本屆帶了16名投手，為各隊最多，首戰面對韓國隊也用了招牌的「車輪戰」調度，透過不斷更換投手擾亂打者。若無意外，澳洲隊今日會延續前場的策略，在比賽過程中頻繁換投，利用陌生感取得對戰優勢，將考驗中華隊打者應變能力與臨場反應。

▲2026亞冠賽中華隊首戰以0：5不敵日本隊，打線全場僅敲出2安。今日面對澳洲隊，打線能否甦醒，成為勝負關鍵（圖／美聯社／達志影像）
▲2026亞冠賽中華隊首戰以0：5不敵日本隊，打線全場僅敲出2安。今日面對澳洲隊，打線能否甦醒，成為勝負關鍵（圖／美聯社／達志影像）
亞冠賽中華隊 vs 日本隊陣容

📍亞冠賽中華隊28人名單（總教練：高志綱）

投手13人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）

捕手3人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、宋嘉翔（樂天桃猿）

內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）

外野手4人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）

📍亞冠賽澳洲隊28人名單（總教練：David Nilsson）

投手16人：Jordan Power（伯斯熱火）、Koskei Partington-Hopes（伯斯熱火）、Rubens Romero（多倫多藍鳥）、Luke Krkovski（布里斯本俠盜）、Aidan Torpey（雪梨藍襪）、Matt Beattie（布里斯本俠盜）、Ky Hampton（阿德萊德巨人）、Adam Bates（波士頓紅襪）、Liam Doolan（雪梨藍襪）、Jackson Grounds（布里斯本俠盜）、Ben Walmsley（布里斯本俠盜）、Joshua Bishopp（雪梨藍襪）、Kieren Hall（伯斯熱火）、Conor Myles（墨爾本王牌）、Brodie Cooper-Vassalakis（雪梨藍襪）、Cooper Morgan（阿德萊德巨人）

捕手2人：Alex Hall（伯斯熱火）、Zak Skinner（墨爾本王牌）

內野手8人：Jaylin Rae（雪梨藍襪）、Byron Armstrong（伯斯熱火）、Jo Stevens（雪梨藍襪）、Jayden Kim（匹茲堡海盜）、Brent Iredale（匹茲堡海盜）、Blake Cavill（雪梨藍襪）、Alex Skepton（布里斯本俠盜）、Clayton Campbell（底特律老虎）

外野手2人：Max Durrington（運動家）、Chris Burke（墨爾本王牌）

2026亞冠賽要去哪看？

網路線上串流：CPBLTV（付費）、緯來電視網APP（付費）、Hami Video（付費）、ELTA TV（付費）、LINE TODAY（免費）

有線電視：緯來體育台

MOD：愛爾達體育2台

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...