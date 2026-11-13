2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（13）日持續在東京巨蛋進行，昨（12）日吞敗的中華隊，面臨「晚接午」的賽事，對手為昨日獲勝的澳洲隊，雙方分別推出陳克羿與Luke Krkovski先發。澳洲隊前役敲出8支長打，兇猛的火力是中華隊投手必須特別注意，澳洲隊估計會使用招牌的投手「車輪戰」來牽制中華隊打線。《NOWNEWS今日新聞》為您整理亞冠賽台澳大戰「先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍2026亞冠賽賽程
📍中華隊vs澳洲隊基本資訊
📍亞冠賽賽事規則
📍亞冠賽中華隊過往戰績如何？
📍中華隊vs澳洲隊陣容
📍2026亞冠賽要去哪看？
⚾2026亞冠賽完整賽程
⚾中華隊 vs 澳洲隊基本資訊
對戰組合：中華隊 vs 澳洲隊
比賽時間：11月13日11：00
比賽場地：東京巨蛋
先發投手：陳克羿 vs Luke Krkovski
🟡陳克羿本季在中職一軍出賽17場（16場先發），拿下5勝8敗、防禦率4.25。本季共投89局，送出74次三振、42次四死球。
🟡Luke Krkovski本季在美國獨立聯盟出賽7場（5場先發），拿下2勝1敗、防禦率7.61。本季共投23.2局，送出17次三振、13次四死球。
⚾亞冠賽賽事規則
根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。
本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。
本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。
⚾亞冠賽中華隊過往戰績如何？
中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。
今年第三屆賽事由高志綱執教，隊長為外卡選手郭天信，並邀請3位旅日台將徐翔聖、陳睦衡以及陽柏翔助陣，目標隊史首次冠軍賽。
⚾中華隊vs 澳洲隊戰局分析
🚩中華隊力拚首勝：中華隊首戰以0：5不敵日本隊，連3屆預賽首戰都吞敗，不過晉級冠軍賽之路仍未絕望，今日交手澳洲隊不僅要開胡，更要將失分降到最低，避免未來戰績相同時因比較相關失分成績而遭到淘汰。
🚩警戒澳洲隊長程砲火：中華隊今日推出樂天桃猿陳克羿先發，這是他生涯第二次在亞冠賽交手澳洲隊，2023年他主投7局無失分，寫下國際賽代表作。不過陳克羿這次要特別小心澳洲隊打線，前役從韓國隊手中擊出8支長打含2轟，陳克羿要避免投到打者核心區。
🚩能否克服「晚接午」賽事：與上屆賽事相同，中華隊都是在第2戰遭遇「晚接午」賽事，且對手皆是澳洲隊，2023年預賽雙方前9局0：0平手，中華隊靠著10局上攻下6分才驚險擊退澳洲隊。中華隊在熱身賽期間也曾試過「晚接午」賽事，能否將經驗帶到這場比賽，將是勝敗的關鍵。
🚩打線如何突破澳洲投手「車輪戰」：澳洲隊本屆帶了16名投手，為各隊最多，首戰面對韓國隊也用了招牌的「車輪戰」調度，透過不斷更換投手擾亂打者。若無意外，澳洲隊今日會延續前場的策略，在比賽過程中頻繁換投，利用陌生感取得對戰優勢，將考驗中華隊打者應變能力與臨場反應。
⚾亞冠賽中華隊 vs 日本隊陣容
📍亞冠賽中華隊28人名單（總教練：高志綱）
投手13人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）
捕手3人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、宋嘉翔（樂天桃猿）
內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）
外野手4人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）
📍亞冠賽澳洲隊28人名單（總教練：David Nilsson）
投手16人：Jordan Power（伯斯熱火）、Koskei Partington-Hopes（伯斯熱火）、Rubens Romero（多倫多藍鳥）、Luke Krkovski（布里斯本俠盜）、Aidan Torpey（雪梨藍襪）、Matt Beattie（布里斯本俠盜）、Ky Hampton（阿德萊德巨人）、Adam Bates（波士頓紅襪）、Liam Doolan（雪梨藍襪）、Jackson Grounds（布里斯本俠盜）、Ben Walmsley（布里斯本俠盜）、Joshua Bishopp（雪梨藍襪）、Kieren Hall（伯斯熱火）、Conor Myles（墨爾本王牌）、Brodie Cooper-Vassalakis（雪梨藍襪）、Cooper Morgan（阿德萊德巨人）
捕手2人：Alex Hall（伯斯熱火）、Zak Skinner（墨爾本王牌）
內野手8人：Jaylin Rae（雪梨藍襪）、Byron Armstrong（伯斯熱火）、Jo Stevens（雪梨藍襪）、Jayden Kim（匹茲堡海盜）、Brent Iredale（匹茲堡海盜）、Blake Cavill（雪梨藍襪）、Alex Skepton（布里斯本俠盜）、Clayton Campbell（底特律老虎）
外野手2人：Max Durrington（運動家）、Chris Burke（墨爾本王牌）
⚾2026亞冠賽要去哪看？
網路線上串流：CPBLTV（付費）、緯來電視網APP（付費）、Hami Video（付費）、ELTA TV（付費）、LINE TODAY（免費）
有線電視：緯來體育台
MOD：愛爾達體育2台
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📍2026亞冠賽賽程
📍中華隊vs澳洲隊基本資訊
📍亞冠賽賽事規則
📍亞冠賽中華隊過往戰績如何？
📍中華隊vs澳洲隊陣容
📍2026亞冠賽要去哪看？
|日期
|開賽時間（台灣時間）
|組合
|11月12日
|中午11：00
|澳洲 8：7 韓國
|11月12日
|晚間18：00
|日本 5：0 中華隊
|11月13日
|中午11：00
|中華隊 vs 澳洲
|11月13日
|晚間18：00
|韓國 vs 日本
|11月14日
|中午11：00
|日本vs 澳洲
|11月14日
|晚間18：00
|中華隊 vs 韓國
|11月15日
|上午10：00
|季軍賽
|11月15日
|晚間18：00
|冠軍賽
對戰組合：中華隊 vs 澳洲隊
比賽時間：11月13日11：00
比賽場地：東京巨蛋
先發投手：陳克羿 vs Luke Krkovski
🟡陳克羿本季在中職一軍出賽17場（16場先發），拿下5勝8敗、防禦率4.25。本季共投89局，送出74次三振、42次四死球。
🟡Luke Krkovski本季在美國獨立聯盟出賽7場（5場先發），拿下2勝1敗、防禦率7.61。本季共投23.2局，送出17次三振、13次四死球。
根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。
本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。
本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。
⚾亞冠賽中華隊過往戰績如何？
中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。
今年第三屆賽事由高志綱執教，隊長為外卡選手郭天信，並邀請3位旅日台將徐翔聖、陳睦衡以及陽柏翔助陣，目標隊史首次冠軍賽。
🚩中華隊力拚首勝：中華隊首戰以0：5不敵日本隊，連3屆預賽首戰都吞敗，不過晉級冠軍賽之路仍未絕望，今日交手澳洲隊不僅要開胡，更要將失分降到最低，避免未來戰績相同時因比較相關失分成績而遭到淘汰。
🚩警戒澳洲隊長程砲火：中華隊今日推出樂天桃猿陳克羿先發，這是他生涯第二次在亞冠賽交手澳洲隊，2023年他主投7局無失分，寫下國際賽代表作。不過陳克羿這次要特別小心澳洲隊打線，前役從韓國隊手中擊出8支長打含2轟，陳克羿要避免投到打者核心區。
🚩能否克服「晚接午」賽事：與上屆賽事相同，中華隊都是在第2戰遭遇「晚接午」賽事，且對手皆是澳洲隊，2023年預賽雙方前9局0：0平手，中華隊靠著10局上攻下6分才驚險擊退澳洲隊。中華隊在熱身賽期間也曾試過「晚接午」賽事，能否將經驗帶到這場比賽，將是勝敗的關鍵。
🚩打線如何突破澳洲投手「車輪戰」：澳洲隊本屆帶了16名投手，為各隊最多，首戰面對韓國隊也用了招牌的「車輪戰」調度，透過不斷更換投手擾亂打者。若無意外，澳洲隊今日會延續前場的策略，在比賽過程中頻繁換投，利用陌生感取得對戰優勢，將考驗中華隊打者應變能力與臨場反應。
📍亞冠賽中華隊28人名單（總教練：高志綱）
投手13人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）
捕手3人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、宋嘉翔（樂天桃猿）
內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）
外野手4人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）
📍亞冠賽澳洲隊28人名單（總教練：David Nilsson）
投手16人：Jordan Power（伯斯熱火）、Koskei Partington-Hopes（伯斯熱火）、Rubens Romero（多倫多藍鳥）、Luke Krkovski（布里斯本俠盜）、Aidan Torpey（雪梨藍襪）、Matt Beattie（布里斯本俠盜）、Ky Hampton（阿德萊德巨人）、Adam Bates（波士頓紅襪）、Liam Doolan（雪梨藍襪）、Jackson Grounds（布里斯本俠盜）、Ben Walmsley（布里斯本俠盜）、Joshua Bishopp（雪梨藍襪）、Kieren Hall（伯斯熱火）、Conor Myles（墨爾本王牌）、Brodie Cooper-Vassalakis（雪梨藍襪）、Cooper Morgan（阿德萊德巨人）
捕手2人：Alex Hall（伯斯熱火）、Zak Skinner（墨爾本王牌）
內野手8人：Jaylin Rae（雪梨藍襪）、Byron Armstrong（伯斯熱火）、Jo Stevens（雪梨藍襪）、Jayden Kim（匹茲堡海盜）、Brent Iredale（匹茲堡海盜）、Blake Cavill（雪梨藍襪）、Alex Skepton（布里斯本俠盜）、Clayton Campbell（底特律老虎）
外野手2人：Max Durrington（運動家）、Chris Burke（墨爾本王牌）
⚾2026亞冠賽要去哪看？
網路線上串流：CPBLTV（付費）、緯來電視網APP（付費）、Hami Video（付費）、ELTA TV（付費）、LINE TODAY（免費）
有線電視：緯來體育台
MOD：愛爾達體育2台