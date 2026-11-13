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▲2026亞冠賽澳洲隊首戰以8：7擊退韓國隊，今日將與中華隊正面交鋒，目標預賽2連勝。（圖／美聯社／達志影像）

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（13）日將持續在東京巨蛋進行，前役吞敗的中華隊將交手首戰贏球的澳洲隊，推出樂天桃猿陳克羿先發、相隔3年再度於亞冠賽對澳洲隊掛帥。從首戰擊退韓國隊的比賽來看，本屆澳洲隊攻擊火力不俗，只要球一失投就容易挨長打，必須靈活搭配速球、變化球，吸引澳洲隊打者做無效揮擊。此外，澳洲隊估計會採取投手「車輪戰」來面對中華隊，將考驗打線的應變能力與臨場反應。澳洲隊昨日以8：7險勝韓國隊，奪下隊史在亞冠賽首勝，從攻守兩端來看，澳洲隊發揮相當平均。團隊敲出10支安打，其中有8支是長打，火力相當旺盛，中華隊投手群在進壘位置必須更小心，只要一失投就容易挨打，此外，澳洲隊打線並非只擅長打速球，對變化球掌握也有一定的能力。雖然澳洲隊火力旺盛，但也吞下10次三振，從比賽中可以觀察到，投手若靈活搭配速球、變化球交替，有效吸引澳洲隊打者追打，不過重點還是能否將球控制在追打區，讓打者揮空或是形成無效擊球。此外，中華隊投手群要特別注意卡維爾（Blake Cavill）、坎貝爾（Clayton Campbell）、伯克（Chris Burke）等砲手，打擊技巧出色的霍爾（Alex Hall）更是澳洲隊攻勢發動機，絕對要嚴加看管。投手方面，澳洲隊本屆帶了16名投手為各隊最多，目的就是要透過招牌的投手「車輪戰」擾亂打者，即便前役對韓國隊用了8名投手，澳洲隊陣中仍有多達8位投手可以使用。若無意外，澳洲隊今日會延續前場的策略，在比賽過程中頻繁換投，利用陌生感取得對戰優勢，將考驗中華隊打者臨場調整與適應能力。但澳洲隊並非沒有弱點，捕手的阻殺能力成為突破口，前役面對韓國隊，由霍爾先發蹲捕，但被跑出2次盜壘成功，霍爾在ABL近2個賽季，蹲捕的比例下降、外野手身分出賽增加，明顯能看出阻殺能力有退化的跡象。本屆中華隊不少打者具備優異跑壘速度，若是成功上壘，可以積極發動盜壘戰術，創造得分機會。