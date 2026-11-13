人氣卡牌策略遊戲《怪物列車2》推出全新付費 DLC「受罪者」，最大特色竟然是「被打得越痛、戰鬥力越強」！玩家將率領全新氏族「受罪者」迎戰敵人，透過犧牲卡牌、讓隊友承受傷害，換取更強大的戰鬥能力，玩法充滿高風險、高報酬的刺激感。目前 DLC 已於 PC、Nintendo Switch、PS5 及 Xbox 平台推出，台灣售價175元。此外，官方也宣布《怪物列車2》累積玩家突破100萬人，預計2026年底再推出 iOS、Android 及Nintendo Switch 2 版本。
《怪物列車2》DLC 玩法超特別！隊友越痛、攻擊力越強
《怪物列車2》是由 Shiny Shoe 開發、Devolver Digital 旗下品牌 Big Fan 發行的卡牌策略遊戲，玩家必須組建自己的牌組，在列車不同樓層部署戰鬥單位，抵擋一波波敵人入侵。遊戲結合卡牌構築、回合制戰鬥與Roguelike隨機元素，每次挑戰都可能出現不同的卡牌組合與戰術。
這次推出的「受罪者」DLC，則徹底顛覆一般玩家「盡量保護隊友血量」的觀念。新氏族由「黑暗化身阿庫斯」率領，最大特色就是能把隊友承受的痛苦轉化成戰鬥力量。玩家可以透過獻祭卡牌累積「虔誠值」，再利用「狂熱值」強化戰鬥單位，甚至主動讓自己的隊友受傷，藉此觸發特殊效果與增益能力。
簡單來說，受罪者們受到的傷害越多，就越有機會爆發驚人的戰鬥力，但如果沒有控制好傷害與血量，也可能讓整場戰鬥直接崩盤，考驗玩家的卡牌搭配與策略判斷。
《怪物列車2》破百萬玩家！年底登陸手機、Switch 2
《怪物列車2》自推出以來已吸引超過100萬名玩家，開發團隊也持續透過免費更新及付費 DLC 擴充遊戲內容。這次「受罪者」為遊戲帶來新的可操作氏族、卡牌與戰術組合，讓喜歡研究牌組的玩家有更多挑戰空間。
除了新 DLC，官方也宣布《怪物列車2》預計於2026年底登陸 iOS、Android 及 Nintendo Switch 2，讓手機玩家也能體驗這款卡牌策略遊戲。新平台推出時，預計也將同步提供最新更新內容。
目前《怪物列車2：受罪者》已上架，台灣售價175元，不過需要先擁有《怪物列車2》遊戲本體才能遊玩，有興趣的玩家可以前往 Steam 商店查看。
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《怪物列車2》是由 Shiny Shoe 開發、Devolver Digital 旗下品牌 Big Fan 發行的卡牌策略遊戲，玩家必須組建自己的牌組，在列車不同樓層部署戰鬥單位，抵擋一波波敵人入侵。遊戲結合卡牌構築、回合制戰鬥與Roguelike隨機元素，每次挑戰都可能出現不同的卡牌組合與戰術。
這次推出的「受罪者」DLC，則徹底顛覆一般玩家「盡量保護隊友血量」的觀念。新氏族由「黑暗化身阿庫斯」率領，最大特色就是能把隊友承受的痛苦轉化成戰鬥力量。玩家可以透過獻祭卡牌累積「虔誠值」，再利用「狂熱值」強化戰鬥單位，甚至主動讓自己的隊友受傷，藉此觸發特殊效果與增益能力。
簡單來說，受罪者們受到的傷害越多，就越有機會爆發驚人的戰鬥力，但如果沒有控制好傷害與血量，也可能讓整場戰鬥直接崩盤，考驗玩家的卡牌搭配與策略判斷。
《怪物列車2》自推出以來已吸引超過100萬名玩家，開發團隊也持續透過免費更新及付費 DLC 擴充遊戲內容。這次「受罪者」為遊戲帶來新的可操作氏族、卡牌與戰術組合，讓喜歡研究牌組的玩家有更多挑戰空間。
除了新 DLC，官方也宣布《怪物列車2》預計於2026年底登陸 iOS、Android 及 Nintendo Switch 2，讓手機玩家也能體驗這款卡牌策略遊戲。新平台推出時，預計也將同步提供最新更新內容。
目前《怪物列車2：受罪者》已上架，台灣售價175元，不過需要先擁有《怪物列車2》遊戲本體才能遊玩，有興趣的玩家可以前往 Steam 商店查看。