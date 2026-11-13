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皮克敏為何炎上？繁中寫「全台」、簡中卻變「中國台灣」

皮克敏官方回應了嗎？簡中公告消失、改成英文

▲《Pikmin Bloom》簡體中文版公告將台灣標示為「中國台灣」，引發玩家不滿，官方後續已將相關頁面改為英文顯示。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

皮克敏定位資料會外洩嗎？玩家擔憂個資安全

🟡 皮克敏怎麼刪除位置紀錄？5步驟清除移動軌跡

🟡 皮克敏怎麼永久刪帳號？退坑前注意無法復原

人氣手遊《Pikmin Bloom》（皮克敏）近日爆發爭議！官方在五週年聯名公告中，竟將台灣標示為「中國台灣」，甚至連台北實體活動也出現「中國台灣台北」字樣，引發台灣玩家不滿，社群掀起退坑、停止課金聲浪。隨著事件延燒，官方已撤下爭議公告的簡體中文版本，改以英文顯示，但尚未公開解釋原因。由於遊戲涉及 GPS 定位，不少玩家也開始擔憂個資安全。《NOWNEWS今日新聞》整理事件始末、官方最新處理進度，以及刪除位置紀錄、遊戲帳號的方法。這起爭議源自《Pikmin Bloom》11月10日推出的五週年全家便利商店聯名活動。有玩家發現，官方繁體中文版公告使用「全台的全家便利商店門市」，簡體中文版卻寫成「日本和中國台灣地區」，同一活動在不同語言版本出現不同稱呼。此外，遊戲內2027年台北實體活動通知，也被發現出現「中國台灣台北」字樣，相關截圖在 Threads 等社群平台流傳後，引發玩家不滿，甚至有人揚言停止消費、刪除遊戲。根據第三方市場分析平台 AppMagic 估算，2026年上半年《Pikmin Bloom》全球玩家消費金額約3570萬美元，其中台灣市場占比高達52%，約1850萬美元（約新台幣5.8億元），也讓此次爭議格外受到關注。面對玩家接連抗議，《Pikmin Bloom》官方已悄悄調整爭議公告，原先出現「中國台灣」的全家聯名活動公告，已移除簡體中文選項，原本的簡中網址也改為顯示英文內容，並使用「Taiwan」稱呼台灣。不過，截至11月12日晚間，官方仍未公開說明為何不同語言版本會出現不同的台灣稱呼。除了公告爭議，許多玩家也開始擔心個人資料安全，《Pikmin Bloom》是一款結合 GPS 定位的手機遊戲，玩家需要透過現實中的移動，完成種花、散步及蘑菇挑戰等任務，因此遊戲會取得位置與移動相關資訊。根據營運商 Scopely Explore 的隱私權政策，遊戲可能蒐集定位資訊，部分資料也可能移轉至境外或交由第三方處理。如果擔心遊戲保留移動紀錄，玩家可以先透過設定刪除步行及種花履歷，操作方式如下：📌開啟《Pikmin Bloom》，點選個人資料。📌點選右上角齒輪圖示，進入「設定」。📌選擇「隱私權」，再點選「種花」。📌點選「刪除步行‧種花履歷」。📌確認刪除，即可清除相關遊戲紀錄。若只想刪除特定日期的紀錄，也可以進入「生活記錄」，選擇日期後點選「＋」及「刪除位置」。但要注意，清除遊戲內紀錄，不代表營運商持有的所有個資都會立即刪除。如果決定不再遊玩，也可以直接申請永久刪除帳號：📌開啟遊戲，點選個人資料。📌點選右上角齒輪圖示，進入「設定」。📌選擇「帳號」。📌滑到最下方，點選「刪除帳號」。📌依照畫面指示完成申請及驗證。官方提醒，帳號刪除經驗證後，可能需要數週才能完成，且一旦刪除便無法復原。玩家也可以先至手機設定關閉《Pikmin Bloom》的定位權限，避免遊戲繼續取得位置資訊。目前《Pikmin Bloom》全家便利商店五週年聯名活動仍預計持續至12月7日，至於官方是否進一步解釋「中國台灣」標示爭議，以及針對台灣玩家的不滿正式回應，仍有待後續觀察。