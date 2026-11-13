我是廣告 請繼續往下閱讀

日期 比賽、對手 投手 2月25日 台日交流賽、中信兄弟 魏碩成（3分砲） 6月20日 日職例行賽、日本火腿 孫易磊（陽春砲） 11月12日 亞冠賽、中華隊 林子崴（雙響砲）

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）中華隊昨（12）日以0：5不敵日本武士隊，投手群接連遭到開路先鋒正木智也狙擊，5打席僅成功解決1次，被敲出3支安打含2發陽春砲，遭他打下3分打點。有趣的是，正木智也今年對台灣投手很有一套，季前「台日交流賽」從中信兄弟魏碩成手中敲3分彈，日職例行賽又對孫易磊開轟，加上亞冠賽這2轟，正木智也今年從台灣投手手中擊出4轟，堪稱是「台灣殺手」。中華隊昨日以0：5不敵日本隊，投手群對開路先鋒正木智也完全沒轍，先發投手林子崴被敲「首局首打席」全壘打，3局上正木智也再度開轟，單場演出雙響砲。5局上正木智也選到保送，7局上把握三壘有人局面，從李軍手中揮出安打，9局上雖然被盧孟揚解決，但是擊出強勁平飛球遭到接殺。總計正木智也前役4打數3安打含2轟，貢獻3分打點，成為日本隊贏球功臣之一。有趣的是，在預賽開打前，中華隊總教練高志綱就曾在記者會上表示，日本隊最需要警戒的打者就是正木智也。正木智也聽聞後也笑說，「真希望他們不要調查得那麼仔細，別太提防我，嚴密的投球壓制還是饒了我吧！」開賽後用手中球棒證明綱總的眼光是對的。回顧今年球季，正木智也對台灣投手特別有一套，將時間拉回2月，福岡軟銀鷹隊季前來台參加「台日交流賽」，前3局以0：1落後中信兄弟。正木智也在4局上掌握兄弟左投魏碩成的失投球，直接將球送上臺北大巨蛋中外野看台，一發3分砲逆轉戰局，讓台灣球迷見識到他優異的擊球能力。日職例行賽正木智也對台灣投手頗有心得，6月20日孫易磊先發對決軟銀隊，正木智也首局就敲安帶動攻勢，3局上更從孫易磊手中擊出陽春砲，5局上第三度對孫易磊敲安，成為該場比賽孫易磊唯一無法解決的打者。今年球季正木智也對孫易磊6打數擊出4支安打（含1轟），對戰打擊率高達6成67，與宋家豪則是1打數無安打。加上昨日亞冠賽的2支全壘打，正木智也今年已經從台灣投手手中敲出4支全壘打，可以說是名副其實的「台灣殺手」。