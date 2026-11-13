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輝達（NVIDIA）在原本的執行長黃仁勳，深陷婚外情與中國間諜危機後，已於12日宣布，黃仁勳即日起辭去總裁、執行長及董事職務，並由財務長克雷斯（Colette Kress）出任臨時執行長，之後也將繼續尋找合適的執行長人選。不過，有關黃仁勳的桃色風暴，又再添最新爆料，外媒《路透社》引述消息人士聲稱，黃仁勳出軌的輝達內部女員工，不只輝達醫療保健事業部副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）一個。《路透社》12日獨家引述2名知情人士透露，黃仁勳還曾與另一名輝達女性員工有親密關係，相關人士身分尚未公開。《路透社》表示，目前尚未能聯繫上該名女性員工，黃仁勳、鮑威爾、輝達董事會代表等人，也未回應外媒的詢問。黃仁勳8日曾發表聲明，坦承對妻子不忠，但當時並未明確指出對象是誰，外界普遍認為，他說的是被美國情報部門懷疑為中國間諜的黃樂（Alice Huang），但後續又爆出「小四」鮑威爾，現在則傳出還有「小五」。隨著醜聞接連曝光，這場風波已從黃仁勳的個人私生活，延燒至企業治理、國安疑慮，即使黃仁勳已經離職，也未必就能徹底躲過美國國會的問責。原文連結：