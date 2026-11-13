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美股週四（12日）收盤全面走低，輝達（NVIDIA）成為市場焦點，受到黃仁勳卸任的消息衝擊，輝達盤中股價一度重挫近12%，儘管尾盤時跌幅有所收斂，終場仍下跌4.3%，拖累科技股乃至美股大盤表現。綜合外媒報導，黃仁勳下台，讓投資人重新評估輝達未來的經營策略、領導層接班問題。儘管該公司仍具備AI晶片市場的技術優勢，但黃仁勳長期以來，一直都是輝達的重要領導核心，如今黯然離任，接下來市場將觀察輝達能否穩住股價，以及AI產業投資熱潮是否受到這波事件影響。12日收盤，美股道瓊工業指數下跌189.40點或0.36%，報52297.09點；那斯達克指數下跌100.10點或0.39%，報25366.09點；標普500指數下跌26.98點或0.35%，報7592.40點；費城半導體指數下跌57.44點或0.54%，報10506.67點。焦點個股方面，投資人紛紛轉向輝達的競爭對手，尤其是AMD及博通，2者當天股價均上漲超過5%；而輝達晶片的主要買家、大規模資料中心營運商Alphabet，股價則上漲1.62%。