輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳因捲入婚外情風波，對象涉及中國間諜與公司員工，12日辭去總裁、執行長及董事職務。不過，美國財經媒體《CNBC》最新調查指出，黃仁勳出軌對象之一、中國商界人士黃樂（Alice Huang），過去參與投資的企業，不僅與輝達在中國的晶片業務有所關聯，還牽涉中國科技巨頭華為（Huawei）的雲端運算及資料中心業務。
《CNBC》引述美國私人情報研究機構「Tesari」的調查指出，黃樂過去曾持有上海合熙（Shanghai Hexi）股權，該公司長期投資科技及資料中心產業。2021年，上海合熙取得上海世紀龍騰27%股權，而上海世紀龍騰則持有深圳意豐科技有限公司50.1%股權，掌握該資料中心的控制權。值得注意的是，深圳意豐科技有限公司的重要客戶，正是華為旗下的華為雲（Huawei Cloud）。
報導指出，上海合熙除了持有相關企業股權，還曾為深圳資料中心提供融資貸款擔保。換言之，黃樂透過投資網絡，間接持有一家與華為雲有業務往來的資料中心企業權益。雖然，上海合熙已於2024年退出上海世紀龍騰的持股，但黃樂的丈夫康偉仍與相關企業保持密切關係，並曾擔任上海世紀龍騰高階主管，出席該公司與華為簽署合作協議的活動。
更敏感的是，《CNBC》還提到，深圳資料中心的多數股東，自2023年起開始採購輝達GPU，這也讓黃樂的商業網路，同時牽涉輝達晶片與華為雲端運算業務。不過，報導強調，目前尚不清楚深圳資料中心是否實際取得輝達GPU，也沒有證據證明，相關晶片曾被轉交給華為。
除了資料中心投資，黃樂與輝達中國業務的另一條關係也受到關注。報導指出，她在2019年將旗下雲端運算公司Osmanthus出售給中國遊戲公司7Road，7Road旗下新加坡子公司後來於2023年分拆成立Megaspeed。這家公司隨後成為輝達的重要客戶。《The Information》先前報導，Megaspeed協助促成至少75億美元的輝達晶片出貨給中國企業。
「Tesari」國家安全應用部門副總裁安德森（Brian Andersen）認為，黃樂的企業投資網路與相關資料中心活動，值得美國政府進一步追查，若美國商務部以及國土安全部門，發現確實有人未經授權，把受出口管制的設備轉交華為，則可能涉及出口管制違規、共謀、走私等法律責任。
報導也提到，黃樂與黃仁勳的關係，可能讓外界進一步關注，黃仁勳是否知悉其商業夥伴與華為之間的關聯。不過，目前並無證據顯示黃仁勳知情，也沒有證據證明他曾協助華為取得輝達晶片。
《CNBC》已針對相關調查，向輝達、華為及黃仁勳尋求回應，但均未獲得回覆，也無法聯繫上黃樂本人。不過可以肯定的是，隨著相關企業關係逐步曝光，這起原本從黃仁勳私人感情生活延燒的風波，已進一步牽扯美中科技競爭、AI晶片供應鏈及美國出口管制問題。
原文連結：Alice Huang tied to Nvidia’s biggest Chinese competitor
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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報導指出，上海合熙除了持有相關企業股權，還曾為深圳資料中心提供融資貸款擔保。換言之，黃樂透過投資網絡，間接持有一家與華為雲有業務往來的資料中心企業權益。雖然，上海合熙已於2024年退出上海世紀龍騰的持股，但黃樂的丈夫康偉仍與相關企業保持密切關係，並曾擔任上海世紀龍騰高階主管，出席該公司與華為簽署合作協議的活動。
更敏感的是，《CNBC》還提到，深圳資料中心的多數股東，自2023年起開始採購輝達GPU，這也讓黃樂的商業網路，同時牽涉輝達晶片與華為雲端運算業務。不過，報導強調，目前尚不清楚深圳資料中心是否實際取得輝達GPU，也沒有證據證明，相關晶片曾被轉交給華為。
除了資料中心投資，黃樂與輝達中國業務的另一條關係也受到關注。報導指出，她在2019年將旗下雲端運算公司Osmanthus出售給中國遊戲公司7Road，7Road旗下新加坡子公司後來於2023年分拆成立Megaspeed。這家公司隨後成為輝達的重要客戶。《The Information》先前報導，Megaspeed協助促成至少75億美元的輝達晶片出貨給中國企業。
「Tesari」國家安全應用部門副總裁安德森（Brian Andersen）認為，黃樂的企業投資網路與相關資料中心活動，值得美國政府進一步追查，若美國商務部以及國土安全部門，發現確實有人未經授權，把受出口管制的設備轉交華為，則可能涉及出口管制違規、共謀、走私等法律責任。
報導也提到，黃樂與黃仁勳的關係，可能讓外界進一步關注，黃仁勳是否知悉其商業夥伴與華為之間的關聯。不過，目前並無證據顯示黃仁勳知情，也沒有證據證明他曾協助華為取得輝達晶片。
《CNBC》已針對相關調查，向輝達、華為及黃仁勳尋求回應，但均未獲得回覆，也無法聯繫上黃樂本人。不過可以肯定的是，隨著相關企業關係逐步曝光，這起原本從黃仁勳私人感情生活延燒的風波，已進一步牽扯美中科技競爭、AI晶片供應鏈及美國出口管制問題。
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