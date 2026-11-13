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黃仁勳外遇對象「共同點曝光」！小三小四都是人妻

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與疑似中國女間諜黃樂（Alice Huang）出軌。（圖／記者朱永強攝）

黃仁勳爆出軌2人妻！一人疑涉中國間諜、一人是輝達副總裁

▲黃仁勳第二位外遇對象則是48歲輝達醫療保健事業副總裁金柏莉．鮑威爾（Kimberly Powell），她不僅已婚更育有2子。（圖／翻攝自Forbes）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳深陷婚外情醜聞，接連遭爆兩名外遇對象，第一位是疑似中國女間諜黃樂（Alice Huang），第二位則是輝達醫療保健事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell），但兩人都是「已婚人妻身分」，消息曝光後迅速在PTT掀起熱議，不少網友傻眼直呼「又是人妻」，也有人質疑醜聞接連爆發的時間點不單純，懷疑背後涉及政治鬥爭。黃仁勳近期醜聞連環爆，先是被爆出與疑似是中國女間諜黃樂婚外情，沒想到在12日又傳出與輝達醫療保健事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）出軌，但兩名外遇對象皆是「人妻」身分，消息傳至PTT上，瞬間引來大票鄉民留言「又是人妻」、「傻眼，都愛人妻耶」，還有人說「不意外，外遇都是慣犯」。不過也有不少人認為這起事件不單純只是私德問題，表示黃仁勳醜聞連環爆時間太過剛好，認為政治鬥爭意味越來越明顯，「感覺有內鬼在逼宮」、「感覺鐵了心要拔掉老黃」。黃仁勳第一位被爆出的外遇對象，是曾任新加坡資料中心業者 Megaspeed高階主管的中國籍女子黃樂（Alice Huang），美國情報機構懷疑涉及中國間諜活動。根據《紐約時報》、中國媒體《財新網》報導，多位知情人士爆料，黃樂是人妻身分，並與一名叫康偉的客戶為夫妻關係，但相關傳聞仍無法證實。黃仁勳第二位外遇對象則是48歲輝達醫療保健事業副總裁金柏莉．鮑威爾（Kimberly Powell），她不僅已婚更育有2子。根據美國八卦媒體《Daily Beast》報導，其丈夫名為傑拉德，曾以共同發明人身分參與一項醫療影像瀏覽應用程式的開發，隨著黃仁勳外遇爆發，兩人婚姻狀況連帶受到外界關注。