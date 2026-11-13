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蘇巧慧著亮眼粉西裝 李四川特地換黑框眼鏡

幕僚準備的資料是蘇巧慧幸運小物 李四川放閃喊帶了太太的愛心

最新民調領先 蘇巧慧：11／28才是最終戰

2026新北市長選舉公辦電視政見發表會今（13）日登場，上午9點不到，國民黨候選人李四川、民進黨候選人蘇巧慧及無黨籍候選人蘇輝湟就已陸續抵達現場。由於這次新北市長選戰沒有另外舉辦電視辯論會，3名候選人都同意公辦政見會採取辯論式進行，除了各自申論政見，也將接受4名發問人提問，雖然沒有候選人交叉詰問環節，但3人仍將闡述施政願景、回應問題，內容勢必精彩可期。候選人今早陸續抵達會場，3人在服裝造型上也各有巧思，蘇巧慧身穿淺粉紅色西裝外套，內搭白色上衣，胸前特別別上「TEAM TAIWAN」徽章，整體走亮色系風格，看起來格外亮眼。李四川今則以新造型現身，不同於以往配戴的銀框眼鏡，他特地換上一副黑框眼鏡，身穿藍色西裝、搭配鵝黃色領帶，看起來是有備而來。被問及準備了什麼幸運小物？蘇巧慧笑說，最幸運的小物就是幕僚替她準備的資料，因為這些資料代表團隊多年來努力的成績與決心，也承載著對新北市未來的願景。李四川隔空放閃表示，「我帶了太太的愛心，也帶了所有我們團隊給我的支持跟鼓勵，我相信我有信心。」另外，《鋒燦傳媒》今也公布新北市長民調，蘇巧慧以44.0%支持度領先李四川的35.6%，差距8.4個百分點，在中和、新店等選區也取得領先。蘇巧慧對此表示，所有民調都會認真參考，有不足的地方也將繼續加強，「畢竟我們是要到11月28日投票出來，才算是這趟旅程的最終戰」。