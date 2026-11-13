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▲羅大佑（如圖）挨轟，但不少人認為他並非在罵未生育，只是想強調自己有小孩，對下一代的未來想得比較多而已。（圖／翻攝自《飛碟早餐 唐湘龍時間》）

羅大佑近日在廣播節目中，談及台灣政治、文化議題，並表示蔡英文、蕭美琴等政治人物未婚未生，質疑她們對台灣下一代的關心程度，話題引發兩派網友論戰。歌手謝和弦對羅大佑的一番言論相當不認同，甚至寫歌回嗆他「倚老賣老」、「搬去中國住吧」，砲火相當猛烈。不過，演藝圈也有不少人力挺羅大佑，像是歌手盧學叡、演員馬幼興等人，綜藝天王吳宗憲也佩服他暢所欲言，直呼：「這就是民主！」相關話題持續延燒中。謝和弦對於羅大佑在節目中的言論感到十分不認同，隨即寫歌回嗆，表示「Diss羅大佑，台灣人可以哭不能跪」，歌詞內容更狠酸令人尊敬的前輩還活在當年，「寫了那麼多經典卻敗給發言」，認為羅大佑的思想彷彿活在戒嚴時期、思維老舊，甚至直接嗆他「倚老賣老」、「搬去中國住吧」，歌詞可說是火力全開。而老婆陳緗妮也在留言區補刀：「看完羅大佑低俗的發言，突然覺得謝和弦是個文藝青年。」回顧整起事件，羅大佑在接受唐湘龍專訪時談論台灣政治、文化現況，提及下一代未來時，他點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴與前監察院長陳菊等人沒有結婚、沒有子女，質疑：「不像我們有子女，對於下一代不會想太多。」此話一出隨即引發網友討論，不少人抨擊羅大佑不尊重女性、性別歧視，但也有另一派人認為他並非在罵未生育，只是想強調自己有小孩，對下一代的未來想得比較多而已。羅大佑的言論在社群上掀起一片罵聲，但也有藝人聲援他，像是《星光》歌手盧學叡認為「羅大佑重點並不是在說誰有沒有子女，而是如果多了一個為父為母的身分，會有另一個感受」，希望大家多點理性討論；本土劇演員馬幼興也在Threads上發文挺羅大佑，直言「這一局我挺音樂教父 羅大佑」，強調台灣不能只有一種聲音。吳宗憲則認為羅大佑暢所欲言並無不妥，直呼：「這就是民主啊！很棒。」