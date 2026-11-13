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美國職棒大聯盟（MLB）全美棒球記者協會（BBWAA）於台灣時間今（13）日正式公布2026年賽季年度最有價值球員（MVP）得主，國聯由「PCA」克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）全票獲獎，美聯則由休士頓太空人重砲阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）同樣以全票風光登基。連續6年入圍決選的洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平，最終無緣締造史無前例的MVP四連霸，不過他在頒獎直播中抱著愛犬「Decoy」驚喜現身，意外揭露愛犬越來越胖全因家裡的小孩長大後，很喜歡為他吃零食。雖然在獎項角逐中落敗，大谷翔平依舊抱著愛犬Decoy登上《MLB Network》的頒獎直播節目，過程中還不時溫柔撫摸牠的肚子，畫面相當溫馨。眼尖的主持人立刻發現，每次出現在鏡頭前的Decoy體型似乎都比上一次更大了，忍不住在節目中開口吐槽。對此，大谷翔平透過翻譯笑著給出超溫馨的答案：「因為家裡的孩子們也慢慢長大了，現在都很喜歡一直餵Decoy吃零食，所以牠也跟著一起長大了。」這番幽默回應，立刻讓攝影棚內的主持人與來賓爆出陣陣笑聲。大谷與愛妻真美子在2025年4月迎來長女誕生後，今年6月也順利迎來二寶兒子，一家四口與愛犬的甜蜜互動成為頒獎典禮最吸睛的亮點之一。回到球場表現，談到本季無緣幫助道奇完成世界大賽三連霸、個人MVP連霸紀錄也畫下句點，大谷翔平在受訪時坦率吐露心聲：「包含季後賽的結果在內，這真的是一個非常令人懊悔的賽季。我在季後賽沒能打出理想的表現，就個人整個賽季的發揮來說也留下許多遺憾，簡單來說，這對我個人而言並不是一個太好的賽季。」回顧2026年球季，大谷上半季在投手丘先發14場繳出8勝2敗、防禦率1.79的鬼神表現，但下半季受到左膝與右上腕二頭肌傷勢影響被迫停止投球，打擊端也連帶受創，整季留下打擊率.275、30轟、81打點的成績。儘管無緣個人第5座 MVP，大谷對於能連續6年入圍最終三人決選名單仍表達高度感謝：「能獲得最終候補的肯定是非常光榮的事。」展望即將到來的休賽季與2027年新球季，大谷堅定地表示，首要任務就是先把身體狀態徹底調整好，期盼明年以百分之百的健康姿態重返賽場，全力雪恥。