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羅大佑日前在廣播專訪提到，前總統蔡英文、副總統蕭美琴及前監察院長陳菊都沒有子女，質疑她們是否會為下一代著想，引發爭議。今（13）日迎來61歲生日的「國師」唐綺陽，昨錄製《11點熱吵店》時被問到這番話，直言這樣的說法對沒有子女的人不公平，更反問：「只關心自己的子女是什麼言論呢？」據《TVBS新聞網》報導，唐綺陽受訪時以自己為例，表示她同樣未婚、沒有子女，但她現在就在做為下一代著想的事。她不認同以有沒有孩子來判斷一個人是否關心年輕世代，也反問，難道有了孩子，關心的範圍就只剩自己的子女？她認為，對年輕人的體貼與關心，本來就不必以血緣為前提。這場爭議起於羅大佑10日接受唐湘龍主持的《飛碟早餐》專訪。他談及台灣下一代的未來時，點名蔡英文、蕭美琴與陳菊沒有子女，並拿自己有孩子的經驗作對比，認為自己這樣的人會多想一些下一代的事。蔡英文事後發文回應，自己確實沒有孩子，但一直盡力守護台灣的每一個孩子。小嫻也在12日再度發文，反問有子女的人是否就比較會為下一代著想。她認為，當上父母和理解年輕人是兩回事；大人若總把「我是為你好」掛在嘴邊，卻沒先聽孩子怎麼想，反而可能把彼此推得更遠。