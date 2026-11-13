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生醫保健品牌騰勢即將在12月1日掛牌上櫃，並在下週一（16日）啟動競價拍賣進行股票上櫃前公開承銷，底價為每股43.86元，競拍張數1,404張；投標期間為16日至18日。騰勢今年前三季稅後歸屬於母公司淨利7000萬元，稅後每股盈餘（EPS）為3.35元，年增率分別為12.2％、8.4％。騰勢第三季單季營收達2.14億元、年增5.5％，在精準切入剛需品類、多品牌精準行銷、存貨高運轉下，營業利益達2900萬元，稅後歸屬於母公司淨利新台幣2300萬元，稅後每股盈餘（EPS）為1.11元，年增率分別為81.5％、81.8％、76.2％。累計前三季營收達6.72億元、營業利益0.89億元，年增率分別為10.5％、15.3％。受惠雙十節買氣，騰勢10月營收7,273萬元、月增3.6％、年增2.5％；累計2026年前10月營收達7.45億元，已達去年全年營收的86.6％水準。隨著時間邁入第四季，健康保健與寵物市場正式進入每年的購物旺季。騰勢表示，期待第四季雙11與雙12大檔接續登場，旺季效應將進一步推升營運動能，全年度本業獲利將有機會再創增高。