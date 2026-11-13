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輝達護城河還在 學者：全球AI霸主未撼動

終端需求仍大 劉佩真：台廠未受負面影響

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近期捲入桃色風暴及國安疑慮，公司董事會昨（12）日宣布革除其執行長職位，結束33年的領導地位。面對後黃仁勳時代的輝達，台經院產經資料庫總監劉佩真今（13）日分析，接連爭議短期內不足以撼動輝達「全球AI霸主」地位，對於台灣AI供應鏈也未出現負面影響，但要留意美國政府是否對中國晶片收緊出口管制。黃仁勳近日接連爆出出軌，先與新加坡資料中心業者Megaspeed 主管、疑似中國女間諜黃樂出軌，後續傳出與輝達醫療保健副總裁Kimberly Powell、匿名輝達職員也有染。輝達董事會昨日公告，黃仁勳已辭去總裁、執行長及董事職務，即刻生效，由財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長，董事會並啟動正式接班人遴選程序。而黃仁勳與台灣淵源深，每年率隊訪問台灣，與台灣科技巨頭舉辦「兆元宴」，更在台灣由北到南提出投資計畫，如在高雄設立AI研發中心、台北北投士林科學園區設立亞洲總部；隨著他離開，輝達是否可能再將台灣當作投資重心，引起關注。劉佩真指出，黃仁勳爭議引發了市場高度震盪，但回歸到輝達的技術護城河，以及美國雲端大廠擴產的資本支出來看，短期內都不足以撼動輝達的「全球AI霸主」地位。她進一步解釋，輝達核心競爭力是建立在CUDA軟體生態系以及無可取代的高效能硬體之上，這些深厚的技術壁壘並非單一高層個人生活風格改變可以異動；即便董事會已經展開調查，也面對美國政府國安政策及地緣政治放大檢驗，只要公司沒有出現重大領導層中空，或技術團隊出走，AI主導地位依然穩固。針對台灣AI供應鏈影響，劉佩真表示，這次風波並未造成訂單取消、產能調整等負面影響，畢竟台灣作為輝達組裝、先進製程封裝及相關核心業務，都還是取決於全球終端市場對於AI大規模的剛性需求。但她也提醒如果美國後續調查，進一步收緊中國晶片出口管制，或是引發更嚴格審查，台廠面對全球地緣政治跨國合約時，可能須有更高彈性的應變跟風險管理能力，因應更高合規成本。