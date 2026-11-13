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▲總部外驚見白花蠟燭 網友：他又沒死（圖／截自Threads）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情與共諜風暴辭職後，財務長克雷斯（Colette Kress）以代理執行長身分發出第一封員工信。她坦言公司正經歷「極其艱難的時期」，並宣布18日召開全公司會議，但整封信從頭到尾沒有提到黃仁勳的名字。另一方面，輝達加州總部招牌前出現白花和蠟燭，畫面宛如告別式，引發中外網友熱議。輝達同時創下公司33年來首例：前新思科技執行長瓊斯（Harvey C. Jones）出任史上第一位董事長。根據美國財經媒體CNBC、科技媒體The Tech Portal取得的員工信內容，克雷斯以「親愛的輝達同仁」開頭，重點如下：：她說自己「深深相信這家公司和它的未來」。：董事會、高階主管團隊和她都了解，這是一段「極其艱難的時期」。：感謝員工展現「韌性、專業精神與持續投入」，稱員工是公司「最大的力量」。：領導團隊將在「未來幾天」分享更多關於公司未來的資訊。：11月18日上午9點（美國西岸時間，台灣時間19日凌晨1點）召開全公司會議。她在信末強調，輝達在打造推動AI革命的技術上扮演關鍵角色，呼籲員工以一貫的決心與投入繼續向前。整封信，也沒有說明他離職的原因。值得注意的是，克雷斯在輝達另外發布的人事聲明中，曾提到要在黃仁勳過去33年打下的基礎上繼續發展，和員工信的寫法明顯不同。相比之下，新任董事長瓊斯的員工信就直接提到黃仁勳。他在信中寫道「黃仁勳已辭去執行長與董事職務」，並稱讚他的貢獻「深遠」，開創了加速運算、定義了現代GPU。瓊斯也表示，董事會將從內部與外部人選中尋找正式接班人，在此之前由克雷斯擔任代理執行長，董事會對她「充滿信心」，並稱讚她是輝達成長與資本策略的關鍵推手。瓊斯在信中明確表示，他將擔任輝達「史上第一位董事長」。輝達自1993年創立以來，一直沒有設置董事長職位，黃仁勳長年身兼總裁、執行長與董事，以創辦人身分主導公司。這次由董事會成員出任董事長，將董事會領導權與執行長分開，被外界視為輝達治理結構的一大轉變。瓊斯是新思科技（Synopsys）前執行長，從1993年輝達創立時就擔任董事，是董事會中資歷最深的成員之一。另一方面，美聯社、路透社拍到輝達位於加州聖塔克拉拉的總部招牌前，12日出現數束白色雛菊和花束，還有一名男子在招牌前擺放白色蠟燭。獻花者的身分和用意至今都沒有確認，無法確定是否為員工所為。照片中，配戴綠色識別證、背著背包的員工照常走進辦公大樓上班。不過，員工的心情顯然並不平靜。CNBC記者詢問員工目前的公司氣氛，得到的回答是「很難過」。韓國《朝鮮日報》也報導，連假期間公司內部通訊軟體上不斷出現擔心股價與公司未來的留言，有員工甚至自嘲：「執行長的私生活問題，真的應該主導整個新聞版面嗎？」獻花畫面曝光後，迅速在社群平台引發熱議。也有不少網友湧入輝達官方X帳號替黃仁勳抱不平，留言砲轟董事會。除了網友，矽谷科技圈也有人公開表達不捨。據韓國《首爾經濟》整理：：「對輝達和開發者、對美國、對全人類來說，都是悲傷的一天。」：形容這是「黑暗、黑暗的一天」。：「感謝33年來大膽的領導。」：黃仁勳離開將在美國AI產業留下「巨大的空缺」。風暴還沒結束。路透社12日引述兩名消息人士說法報導，黃仁勳疑似還與另一名輝達女員工有婚外情，這是外界揭露的婚外情。這名女子的身分和職位都沒有公開，輝達拒絕評論。此外，眾議院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）表示，在國會揚言發出傳票後，黃仁勳已同意在感恩節前到國會作證。輝達股價12日盤中一度重挫約13%至14%，終場收跌4.34%，收在166.19美元，市值單日蒸發約4900億美元（約新台幣15.7兆元），降到約4.005兆美元。