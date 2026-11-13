我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長選舉進入倒數，國民黨候選人蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋的熱度都不斷升高。而近日有網友翻出昔日蔣萬安為母校政治大學籃球賽應援的片段，只見他穿著政大衣服，在人群中不斷抖臀熱舞，讓現場氣氛嗨翻。該片段也直接瘋傳，狂吸22萬次瀏覽，還釣出蔣萬安本人自嘲：「我的舞技0分，自信100分。」蔣萬安昔日造訪母校政治大學，為籃球賽應援的影片在近日於Threads瘋傳，只見他穿著政大的短袖上衣搭配牛仔褲，在觀眾席中熱情跳舞，不只扭腰擺臀，手也不停搖擺的跟著律動，讓現場觀眾都不斷為他歡呼，場面非常熱鬧。該影片瘋傳後，狂吸22萬次瀏覽，還直接釣出蔣萬安本人自嘲：「我的舞技0分，自信100分，這是為母校政大籃球決賽豁出去。」許多人也都笑翻直呼：「原來是真的喔？我以為是AI影片」、「看了你的舞技我不禁懷疑，你真的有跳到節拍的點上嗎？」事實上，蔣萬安剛進政大時，還參加過由大一和大二學生共同組隊的系際與校際啦啦隊比賽，並與同學及學長姐們一起練習、拿下第一名，同時也在這段期間與當時同為隊員的太太石舫亘結緣。「懷舊達人」張哲生也在日前分享一張蔣萬安與妻子穿著啦啦隊服的舊照，被大讚是郎才女貌。