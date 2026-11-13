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白天漫遊繽紛花海、夜晚享受暖湯療癒；「2026台中國際花毯節」賞花人潮，台中市政府觀光旅遊局聯手在地溫泉業者推出秋冬順遊優惠，自11月16日至20日止，每日上午9時起，入園遊客只要下載「大玩台中」APP，即可至活動服務台兌換溫泉泡湯券1張（每日限量100張，每人限領1張），將賞花行程延伸為悠閒的台中溫泉小旅行。觀旅局長陳美秀表示，「2026台中國際花毯節」是台中秋冬最具代表性的觀光盛事，今年特別結合「大玩台中」APP任務與泡湯券贈送活動，希望鼓勵遊客放慢腳步、延長停留時間，從白天賞花一路體驗到夜間泡湯，不僅能深入感受台中秋冬的多元魅力，也能進一步帶動在地觀光產業的平日商機。陳美秀指出，台中擁有豐富多元的溫泉資源，旅客可依旅遊天數與喜好彈性安排行程。喜愛自然景觀與山林步道的民眾，適合前往谷關或東勢，順道品嚐山城在地美食；偏好飯店度假氛圍的旅客，則可選擇大坑或烏日，輕鬆規劃半日輕旅行或留宿一晚的深度遊程。觀旅局說，遊客領取泡湯券後，應詳閱適用場所、使用期限及相關規範，並可善用「大玩台中」APP的智慧定位搜尋功能，即時查詢各大溫泉區特色、周邊吃喝玩樂與交通資訊，一手掌握順遊路線。觀旅局也提醒，規劃溫泉與住宿行程時，務必認明領有「合法溫泉標章」及合法登記的旅宿業者，確保泉質衛生與自身消費權益；泡湯時應衡量個人健康狀況，遵守現場使用規定與入浴安全守則，避免於飯後或飲酒後立即入浴，並注意水溫、避免浸泡過久且適時補充水分，讓這趟秋冬小旅行玩得盡興又安心。