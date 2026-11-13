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2026年11月14日NBA盃小組賽賽程表

時間 (CST) 對戰組合 (客場 @ 主場) 08:00 AM 紐約尼克 @ 印第安納溜馬 08:00 AM 密爾瓦基公鹿 @ 奧蘭多魔術 09:00 AM 克里夫蘭騎士 @ 邁阿密熱火 09:00 AM 亞特蘭大老鷹 @ 芝加哥公牛 09:00 AM 曼斐斯灰熊 @ 紐奧良鵜鶘 09:30 AM 猶他爵士 @ 休士頓火箭 10:30 AM 金州勇士 @ 聖安東尼奧馬刺 11:00 AM 波特蘭拓荒者 @ 沙加緬度國王 11:30 AM 奧克拉荷馬雷霆 @ 洛杉磯快艇

11月13日今日賽況 客隊 主隊 比分（客：主） 勝隊最高得分 敗隊最高得分 多倫多暴龍 費城76人 112：123 馬克西（27分） 巴瑞特（31分） 夏洛特黃蜂 鳳凰城太陽 尚未結束 達拉斯獨行俠 明尼蘇達灰狼 尚未結束 底特律活塞 華盛頓巫師 尚未結束

NBA例行賽今（13）日上演一場驚心動魄的對決，由開季戰績高居東部第二的費城76人坐鎮主場，迎戰多倫多暴龍。在陣中巨星詹姆斯（LeBron James）因坐骨神經痛缺陣的情況下，76人開賽不久更遭遇主戰中鋒恩比德（Joel Embiid）膝蓋被撞傷退的危機。最終76人仍克服最多落後達17分的巨大劣勢，以123：112逆轉擊敗背靠背出賽的多倫多暴龍。76人成為東區第二支達成10勝的球隊、穩居東區第二，也賞給暴龍苦澀的3連敗。此役賽前，開季繳出9勝3敗的76人本被看好能順利過關，但開局僅打了3分多鐘便風雲變色。恩比德在一次幫馬克西掩護的進攻回合中，與暴龍球員沃特（Jakobe Walter）發生激烈碰撞，恩比德的膝蓋內側遭到撞擊，當場倒地不起，隨後一瘸一拐地返回更衣室接受檢查，所幸沒有大礙，後續還是可以回到場上。恩比德的突然離場讓76人全線陷入被動，首節攻防兩端完全失序，遭暴龍打出一波猛烈攻勢，分差一度被拉開到17分。首節打完，76人以24：33落後9分，讓主場球迷一度以為球隊將提前崩盤。所幸進入第二節後，76人展現強烈韌性。在馬克西的帶領下，球隊打出一波7：0的反擊高潮迅速將比分拉近，隨後雙方陷入白熱化的拉鋸戰。半場打完，馬克西高效砍下14分1助攻；備受矚目的年輕新秀埃奇庫姆則繳出10分、4籃板、5助攻與3抄截的全能身手。至於先前返回更衣室檢查的恩比德，幸運地在下半場重新回到場上，半場貢獻7分、3籃板、2助攻與1阻攻，帶領球隊在半場終了時將比數追成60：60平手。下半場易籃再戰，兩隊一路纏鬥至85平手后，76人再度展現板凳深度與團隊火力，打出一波11：0的關鍵攻勢，三節打完握有9分領先。決勝第四節，暴龍雖在巴雷特（RJ Barrett）帶領下一度追到僅剩6分差，但西蒙斯（Ben Simmons）隨即回敬三分冷箭，加上波普外線命中以及恩比德接連中距離跳投得手，76人在比賽尾聲將領先擴大至15分鎖定勝局。76 人今日展現極佳的團隊進攻效率，全隊共6人得分上雙。主控馬克西（Tyrese Maxey）攻下全隊最高的27分並送出8次助攻；恩比德貢獻20分、4籃板、3助攻與2阻攻；布朗（Jaylen Brown）進帳18分、6籃板；備受矚目的新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）則繳出15分、8籃板、8助攻與3抄截的準大三元全能成績單。暴龍方面，巴雷特轟下全場最高的31分、14籃板與5助攻，奎克利（Immanuel Quickley）也有26分、6助攻進帳，博伊爾斯（Collin Murray-Boyles）與巴特爾（Jamison Battle）分別拿下14分與13分，但仍無力阻擋球隊在下半場崩盤，苦吞近期的3連敗。