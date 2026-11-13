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韓國瑜兩句話祝福蔣萬安 「希望烏雲走開」

蔣萬安批賴政府踐踏立法權 喊話在野團結：沒有分裂本錢

九合一選戰進入最後倒數，台北市長蔣萬安今（13）日重返立法院，與立法院長韓國瑜及國民黨立委合體，為明（14）日登場的「1114台北安心大遊行」召開記者會。韓國瑜致詞時僅簡短說了兩件事，除了熱情歡迎蔣萬安「回娘家」，更以「今天太陽出來了，希望烏雲走開」，祝福蔣萬安心想事成。不過，值得注意的是，當現場藍委齊聲高喊造勢口號、比出象徵蔣萬安候選人號次的「5」號手勢時，韓國瑜卻未跟著喊口號，也沒有比出手勢，似乎有意維持立法院長的中立立場。國民黨立法院黨團今日發出甲級動員，號召黨籍立委出席記者會，力挺蔣萬安選前最後階段的造勢活動。現場藍委手綁「安可飄帶」，見到蔣萬安時紛紛高喊「加油」、「安可、安可」，展現團結氣勢。韓國瑜致詞時表示，今天有兩個重點，第一，「熱情歡迎蔣萬安市長回娘家」；第二，「今天太陽出來了，希望烏雲走開」，並祝福蔣萬安心想事成。不過，韓國瑜雖親自出席記者會，卻未全程參與現場造勢動作。當蔣萬安與國民黨立委齊聲高喊「1114，安心大遊行，你我站出來」時，韓國瑜並未跟著喊口號；眾人比出象徵蔣萬安抽中5號的手勢時，韓也沒有跟著比。蔣萬安致詞時則特別感謝韓國瑜及國民黨團所有立委，過去這段期間在國會第一線與台北市並肩作戰，無論是《財政收支劃分法》或《地方制度法》修法，都是攸關市民權益及城市發展的重大法案，也因為有國民黨團全力相挺、為地方發聲，成為台北市近年推動各項市政建設最堅實的後盾。蔣萬安接著將矛頭指向賴清德政府，強調韓國瑜擔任立法院長以來，始終秉持公正、超然立場，接納不同政黨意見，並給予行政權最大尊重，反觀執政者卻未給予立法權基本尊重。他指出，韓國瑜先前在國慶大會上發出沉痛呼籲，總統府及行政院卻充耳不聞，批評賴清德未記取大罷免失敗的教訓，反而持續擴張行政權，甚至透過「不副署」方式踐踏立法權、破壞台灣民主憲政體制。蔣萬安強調，關鍵時刻「在野陣營沒有分裂的本錢」，只能更加緊密團結，今年九合一大選不僅攸關台北市良好施政能否延續，更是守護城市價值、讓市民安心安定的重要選舉。他呼籲支持者明日不論風雨都要站出來，「用善良戰勝傲慢、用堅持守護正義」，讓台北不被意識形態操弄，持續朝更好的方向前進。