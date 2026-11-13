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▲小尚昨日在機場一路陪伴木村拓哉受訪、面對媒體。（圖／記者葉政勳攝）

日本男神木村拓哉今（13）日迎來54歲生日，他特地選在這天跟台灣粉絲見面，今晚將於台北流行音樂中心舉行演唱會。而木村拓哉昨日下午抵台時，身邊翻譯人員看起來相當資深，原來就是20年前當過「傑尼斯御用翻譯」的小尚。她如今已是大鴻藝術負責人，這次木村拓哉演唱會就是大鴻主辦的，與天王有著奇妙緣分。昨日木村拓哉抵達台灣後，罕見在機場接受媒體訪問，當時身邊有一名翻譯人員隨行，不僅引導木村拓哉站到定位，還不停跟木村拓哉交頭接耳，相當顯眼。而據《自由時報》報導，這個神秘女子正是哈日族都很熟悉的資深日文翻譯小尚。小尚早在20多年前就開始從事日星翻譯工作，當時她接觸許多日本藝人，讓對方留下好印象，後來傑尼斯偶像來台舉辦演唱會時，幾乎都是小向翻譯的。另外，早期的傑尼斯偶像團體V6成員井之原快彥還曾在台上大喊小尚的名字，要她快點來翻譯，讓全場粉絲笑翻，也因此小尚在粉絲心中留下深刻印象。如今她已退出翻譯前線，當起專門籌辦日本明星演唱會的娛樂公司老闆，這次木村拓哉演唱會，就是由小向的公司大鴻藝術操辦的；粉絲也見證她一路從翻譯當到大老闆，現在更以負責人的身分再度和木村拓哉合作，還為了木村的訪問，在機場又重回翻譯崗位，讓大家不僅感嘆緣分的奇妙。Threads上許多網友看到小尚昨日在機場與木村拓哉互動的照片，也紛紛驚喜討論：「一眼就看到熟悉的小向」、「滑大家拍的拓哉的機場影片，最大感想是小向耶！真是數十年如一日的傑尼斯（翻譯）」、「現在傑尼斯都被大鴻訂下來了，欣慰」、「熟悉的面孔，果然是翻譯小向」。