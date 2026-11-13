天團草蜢成軍40多年，締造無數金曲，更榮獲金氏世界紀錄認證，《草蜢 THREE IN LOVE 演唱會2027-台北站》將於2027年1月16日、1月17日一連兩天在台北小巨蛋登場。日前門票開賣全數完售，經系統整理退票後，主辦單位寬魚國際正式公告，今（13）日上午 11:00 於 KKTIX 平台最後釋票。隨著演出日期逐漸接近，草蜢三人率先透露，將為台灣歌迷朋友量身打造「台北專屬歌單」，結合精心編排的勁歌熱舞與一首首經典歌曲，打造一場音樂狂歡派對。
草蜢明年登小巨蛋開唱 2場門票全被搶光
草蜢由成員蔡一智、蔡一傑與蘇志威組成，三人默契無懈可擊、闖蕩歌壇超過40年，身為華語唱跳天團，草蜢每一次登台都相當用心，可說是對LIVE實力的最佳詮釋，從耳熟能詳的動感快歌到扣人心弦的經典情歌，吸引許多粉絲喜愛。而草蜢將於明年在台北舉辦《草蜢 THREE IN LOVE 演唱會》日前門票開賣2場全數完售。
搶看草蜢最後機會 演唱會今中午最後釋票
主辦單位寬魚國際表示，本次釋票為系統整理退票之票券，數量極為有限、售完為止，並將於今（13）日上午 11:00 於 KKTIX 平台最後釋出，而先前主辦也透露演唱會不再加場，因此粉絲得把握最後機會。
本次演唱會不僅集結震撼的國際級舞台視覺、頂尖燈光音響規格，草蜢三人更率先透露，將為台灣歌迷朋友量身打造「台北專屬歌單」，結合精心編排的勁歌熱舞與一首首經典歌曲，勢必將台北小巨蛋化為最大的音樂狂歡派對。
草蜢台北場嘉賓許願 點名阿妹、蔡依林助陣
記者先前曾直擊草蜢澳門演唱會，只見他們整整3小時唱好唱滿，帶來多首經典歌，甚至還邀請到天后容祖兒、男神古天樂擔任嘉賓。此外草蜢演出舞台效果華麗，三人對於演出品質也絲毫不馬虎，4度安可寵粉展現巨星魅力。而受訪時，草蜢被問到這次台北場嘉賓人選？3人各自分享心中的夢幻名單，蔡一傑毫不猶豫許願張惠妹、蔡一智則希望能找來跟他同姓氏的天后蔡依林、蘇志威喊話想邀請「哈林」庾澄慶，隨後也點名五月天、周杰倫等天團、天王，開玩笑說要把演唱會變成拼盤演唱會。
售票網站：KKTIX
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草蜢由成員蔡一智、蔡一傑與蘇志威組成，三人默契無懈可擊、闖蕩歌壇超過40年，身為華語唱跳天團，草蜢每一次登台都相當用心，可說是對LIVE實力的最佳詮釋，從耳熟能詳的動感快歌到扣人心弦的經典情歌，吸引許多粉絲喜愛。而草蜢將於明年在台北舉辦《草蜢 THREE IN LOVE 演唱會》日前門票開賣2場全數完售。
主辦單位寬魚國際表示，本次釋票為系統整理退票之票券，數量極為有限、售完為止，並將於今（13）日上午 11:00 於 KKTIX 平台最後釋出，而先前主辦也透露演唱會不再加場，因此粉絲得把握最後機會。
本次演唱會不僅集結震撼的國際級舞台視覺、頂尖燈光音響規格，草蜢三人更率先透露，將為台灣歌迷朋友量身打造「台北專屬歌單」，結合精心編排的勁歌熱舞與一首首經典歌曲，勢必將台北小巨蛋化為最大的音樂狂歡派對。
草蜢台北場嘉賓許願 點名阿妹、蔡依林助陣
記者先前曾直擊草蜢澳門演唱會，只見他們整整3小時唱好唱滿，帶來多首經典歌，甚至還邀請到天后容祖兒、男神古天樂擔任嘉賓。此外草蜢演出舞台效果華麗，三人對於演出品質也絲毫不馬虎，4度安可寵粉展現巨星魅力。而受訪時，草蜢被問到這次台北場嘉賓人選？3人各自分享心中的夢幻名單，蔡一傑毫不猶豫許願張惠妹、蔡一智則希望能找來跟他同姓氏的天后蔡依林、蘇志威喊話想邀請「哈林」庾澄慶，隨後也點名五月天、周杰倫等天團、天王，開玩笑說要把演唱會變成拼盤演唱會。
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