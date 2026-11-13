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▲民進黨上午舉行「青春返程Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.13）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期接連捲入外遇風波，並於昨辭去執行長一職，引發外界關注公司董事會動向，也讓各界關心輝達台灣總部設立計畫是否受到影響。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（13）日表示，輝達是一家大的科技公司，其整體決策穩定，不至於對台灣產生太大的影響。民進黨上午舉行「青春返程Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會，包含民進黨秘書長徐國勇、台北市長候選人沈伯洋、桃園市長候選人黃世杰、台中市長候選人何欣純、台南市長候選人陳亭妃、高雄市長候選人賴瑞隆、基隆市長候選人童子瑋、新竹市長候選人莊競程、嘉義市長候選人王美惠、苗栗縣長候選人陳品安、彰化縣長候選人陳素月、南投縣長候選人温世政、宜蘭縣長候選人林國漳、台東縣長候選人陳瑩、澎湖縣長候選人吳淑瑾、10位民進黨青年部青年志工輔選團。沈伯洋會後被媒體問到，怎麼看待黃仁勳請辭輝達執行長，外界擔心會不會影響台灣總部設立，讓蔣萬安引以為傲的政績少了一個？甚至有外媒分析可能會影響年底的台灣選情。沈伯洋回應，輝達是一家大的科技公司，其整體決策，還是非常穩定，他覺得不至於對台灣產生太大的影響，且一直以來，輝達很早就在台北、在亞洲布局，不會因為這個樣子有太大的改變，「我覺得都是這家公司自己的決定」。針對昨天與北市議員候選人召開擴大會議，是否確立競選策略？沈伯洋說，基層非常重要，最後都是在討論說，如何在基層接觸到更多的人民，及排定最後幾場活動，接下來會按照這個計畫，走到最後一天。