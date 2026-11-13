GASH 樂點股份有限公司今日宣布與韓國遊戲應用程式平台 ONE Store 簽署合作協議，將於 ONE Store Global 與 ONEshop 導入 GASH 點數支付服務。未來，台灣、香港及澳門玩家將可使用 GASH 點數購買平台上的遊戲貨幣與遊戲內道具，以熟悉的點卡支付方式，享受更多元的遊戲內容。
以熟悉的點卡支付，連結更多遊戲體驗
GASH 長期深耕台灣、香港及澳門遊戲市場，透過點卡銷售通路與遊戲業者合作，陪伴玩家體驗多款熱門韓國線上遊戲。此次與 ONE Store 合作，將進一步拓展 GASH 點數的使用場景，讓玩家透過既有的點卡購買與儲值方式，使用 ONE Store Global 與 ONEshop 提供的遊戲服務。
雙方也將運用各自的通路資源，共同規劃行銷與促銷活動，協助玩家認識平台上的遊戲內容，並提升 GASH 點數的使用便利性。
串聯在地通路與遊戲平台，協助業者拓展台港澳市場
此次合作結合 GASH 在台港澳市場的點卡通路與服務經驗，以及 ONE Store 的遊戲平台資源，讓進駐 ONE Store 的遊戲業者無須另行與 GASH 個別簽約或串接點數支付系統，即可透過平台向當地玩家提供 GASH 點數支付選項。
對 GASH 而言，此次合作也將延伸與韓國遊戲產業長期累積的合作關係，透過平台串聯，協助更多遊戲業者接觸台港澳玩家，並為玩家帶來更多使用 GASH 點數的選擇。
GASH董事長 周典迎表示：「GASH 長期陪伴台灣、香港及澳門玩家，也與多家韓國遊戲業者建立深厚的合作關係。此次攜手 ONE Store，我們希望讓玩家手中的 GASH 點數連結更多遊戲內容，以熟悉、便利的方式享受遊戲樂趣，同時協助遊戲夥伴拓展在地市場。」
ONE Store執行長Henry Chang表示：「透過與 GASH 合作，我們將為台灣、香港及澳門玩家提供熟悉的點卡支付方式，並協助遊戲業者拓展當地市場。未來也將持續透過 ONE Store 與 ONEshop，讓更多遊戲與全球玩家相遇。」
【關於GASH樂點】：樂點（GASH POINT）為深耕亞洲多年的數位點數與娛樂支付平台，服務覆蓋數百款熱門遊戲與數位娛樂內容。GASH 具備國際級資安認證（ISO 27001 / PCI DSS）與完整的金流整合實力，並串聯網銀國際集團與橘子集團多元的數位娛樂資源，致力於為全球遊戲營運商、數位內容發行商及廣大玩家提供安全、便捷且多元的支付儲值與整合服務，攜手打造跨域共榮的泛娛樂生態圈。
※ 《GASH》官方網站：https://tw.gashpoint.com/
※ 《GASH》商城：https://ec.gashpoint.com/
【關於ONE Store】：ONE Store 為韓國領先的應用程式平台，匯集遊戲、應用程式及多媒體等多元數位內容。憑藉逾十年的營運與技術經驗，透過ONE Store Global 正加速拓展面向國際市場的全球布局，以及讓開發商與發行商能直接銷售禮包與商品的 ONEshop 平台。
※ 《ONE Store》平台網站：https://m.onestore.net/zh-TW/main/main
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GASH 長期深耕台灣、香港及澳門遊戲市場，透過點卡銷售通路與遊戲業者合作，陪伴玩家體驗多款熱門韓國線上遊戲。此次與 ONE Store 合作，將進一步拓展 GASH 點數的使用場景，讓玩家透過既有的點卡購買與儲值方式，使用 ONE Store Global 與 ONEshop 提供的遊戲服務。
雙方也將運用各自的通路資源，共同規劃行銷與促銷活動，協助玩家認識平台上的遊戲內容，並提升 GASH 點數的使用便利性。
串聯在地通路與遊戲平台，協助業者拓展台港澳市場
此次合作結合 GASH 在台港澳市場的點卡通路與服務經驗，以及 ONE Store 的遊戲平台資源，讓進駐 ONE Store 的遊戲業者無須另行與 GASH 個別簽約或串接點數支付系統，即可透過平台向當地玩家提供 GASH 點數支付選項。
對 GASH 而言，此次合作也將延伸與韓國遊戲產業長期累積的合作關係，透過平台串聯，協助更多遊戲業者接觸台港澳玩家，並為玩家帶來更多使用 GASH 點數的選擇。
GASH董事長 周典迎表示：「GASH 長期陪伴台灣、香港及澳門玩家，也與多家韓國遊戲業者建立深厚的合作關係。此次攜手 ONE Store，我們希望讓玩家手中的 GASH 點數連結更多遊戲內容，以熟悉、便利的方式享受遊戲樂趣，同時協助遊戲夥伴拓展在地市場。」
ONE Store執行長Henry Chang表示：「透過與 GASH 合作，我們將為台灣、香港及澳門玩家提供熟悉的點卡支付方式，並協助遊戲業者拓展當地市場。未來也將持續透過 ONE Store 與 ONEshop，讓更多遊戲與全球玩家相遇。」
【關於GASH樂點】：樂點（GASH POINT）為深耕亞洲多年的數位點數與娛樂支付平台，服務覆蓋數百款熱門遊戲與數位娛樂內容。GASH 具備國際級資安認證（ISO 27001 / PCI DSS）與完整的金流整合實力，並串聯網銀國際集團與橘子集團多元的數位娛樂資源，致力於為全球遊戲營運商、數位內容發行商及廣大玩家提供安全、便捷且多元的支付儲值與整合服務，攜手打造跨域共榮的泛娛樂生態圈。
※ 《GASH》官方網站：https://tw.gashpoint.com/
※ 《GASH》商城：https://ec.gashpoint.com/
【關於ONE Store】：ONE Store 為韓國領先的應用程式平台，匯集遊戲、應用程式及多媒體等多元數位內容。憑藉逾十年的營運與技術經驗，透過ONE Store Global 正加速拓展面向國際市場的全球布局，以及讓開發商與發行商能直接銷售禮包與商品的 ONEshop 平台。
※ 《ONE Store》平台網站：https://m.onestore.net/zh-TW/main/main