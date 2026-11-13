我是廣告 請繼續往下閱讀

📍亞冠賽「台澳大戰」澳洲隊打線：

📍亞冠賽「台澳大戰」中華隊打線：

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（13）日持續在東京巨蛋進行，昨（12）日吞敗的中華隊，今日面臨「晚接午」考驗，正面對決澳洲隊，推出樂天桃猿陳克羿交手科科夫斯基（Luke Krkovski）。賽前雙方公布打線，中華隊變陣，中信兄弟張仁瑋、張士綸組成「雙箭頭」，曾聖安取代陽柏翔進入先發，馬傑森則是進入中心打線，扛先發第5棒。澳洲隊方面，打線幾乎是複製貼上，僅第6棒、7棒對調。中華隊前役以0：5不敵日本隊，吞下預賽首敗。今日「晚接午」交手澳洲隊，先發打線進行異動，中信兄弟「瑋士牌」張仁瑋、張士綸組成中華隊「雙箭頭」，郭天信、王念好持續打第3棒、4棒，馬傑森續守游擊，棒次往前到第5棒。曾聖安取代陽柏翔扛第6棒、指定打擊，董子恩棒次往後到第7棒，宋嘉翔、林佳緯棒次不變，埋伏在第8棒、9棒。澳洲隊昨日以8：7險勝韓國隊，今日要力拚2連勝，打線幾乎是「複製貼上」，僅第6棒、7棒互換，出賽選手完全相同。開路先鋒為雷伊（Jaylin Rae）、第2棒霍爾（Alex Hall）、3到5棒分別是艾爾代爾（Brent Iredale）、伯克（Chris Burke）、卡維爾（Blake Cavill），第6棒坎貝爾（Clayton Campbell）、第7棒杜林頓（Max Durrington）、第8棒傑登・金（Jayden Kim）、第9棒則是阿姆斯壯（Byron Armstrong）。第一棒：雷伊（Jaylin Rae，中外野手）第二棒：霍爾（Alex Hall，捕手）第三棒：艾爾代爾（Brent Iredale，三壘手）第四棒：伯克（Chris Burke，右外野手）第五棒：卡維爾（Blake Cavill，一壘手）第六棒：坎貝爾（Clayton Campbell，指定打擊）第七棒：杜林頓（Max Durrington，左外野手）第八棒：傑登・金（Jayden Kim，游擊手）第九棒：阿姆斯壯（Byron Armstrong，二壘手）先發投手：科科夫斯基（Luke Krkovski）第一棒：張仁瑋（右外野手）第二棒：張士綸（二壘手）第三棒：郭天信（中外野手）第四棒：王念好（三壘手）第五棒：馬傑森（游擊手）第六棒：曾聖安（指定打擊）第七棒：董子恩（一壘手）第八棒：宋嘉翔（捕手）第九棒：林佳緯（左外野手）先發投手：陳克羿