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韓國瑜也參加！與石舫亘領軍南路 致詞後先行離開

藍白中途會師！民眾黨仁愛路設集結點 終點還有神秘嘉賓

選戰進入最後倒數，台北市長蔣萬安明（14）日將舉行「1114台北安心大遊行」，國民黨立委羅智強今（13）日公布最新遊行路線及活動安排，除了台中市長盧秀燕將與蔣萬安共同領軍北路隊伍，立法院長韓國瑜也確定加入，與蔣萬安夫人石舫亘共同領軍南路。值得注意的是，民眾黨也將在仁愛路、光復南路口附近設置集結點，屆時將與國民黨遊行隊伍會合，展現藍白合作態勢。羅智強表示，「1114安心大遊行」將於明日下午2時登場，分為南、北兩路集結，邀請關心台北未來發展、支持延續蔣萬安市政路線的市民走上街頭，兩路隊伍最終將前往台北市政府、市府路會合。其中，北路集結點位於南京東路與敦化北路口，由蔣萬安及盧秀燕共同領軍。不過，由於蔣萬安當天另有政見發表會行程，因此將在遊行出發前先向支持者發表談話，隨後交由盧秀燕帶領隊伍朝市府路前進。南路則由韓國瑜與蔣萬安夫人石舫亘共同領軍，集結地點位於新生南路與信義路口，隊伍將從大安森林公園一帶出發，沿路朝市府路前進。羅智強透露，由於韓國瑜當天還有全台輔選行程，因此將在現場致詞後先行離開，不會全程走完遊行路線。除了國民黨分南、北兩路動員，羅智強也透露，民眾黨將在仁愛路與光復南路口附近設置集結點，北路隊伍行經該處時，將與民眾黨支持者會合，再一同朝市府路前進。羅智強進一步預告，當南、北兩路隊伍抵達台北市政府附近的最終會合點時，現場還將有「驚喜的神秘嘉賓」現身，但並未透露具體身分，為活動留下懸念。至於明日天氣，羅智強提醒，根據氣象預報，台北可能出現降雨，呼籲參與民眾事先準備雨具。他也強調，活動將風雨無阻舉行，希望透過這場遊行，為選戰最後階段凝聚支持力量。