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▲Teams目前在台灣已可正常傳送訊息，但登入時仍可能需要較長等待時間。（圖／微軟提供）

▲雖然Teams和LINE都有文字聊天、語音通話及群組功能，但兩者定位並不完全相同。（示意圖／Shutterstock）

微軟全球大當機！雲端訂閱服務Microsoft 365今（13）日傳出大規模服務異常，包括上班族常用的電子郵件服務Outlook無法正常使用，連企業與個人都愛用的通訊協作平台Microsoft Teams也傳出異常。Teams不只能聊天、撥打電話及進行視訊會議，還支援，成為不少企業日常工作的重要工具，甚至一般個人用戶也能免費使用。根據《路透社》、《Finimize》報導，服務中斷追蹤網站Downdetector.com彙整多項地區回報，截至美東時間下午2時7分，單在美國地區，Microsoft Teams就累積約4500筆故障回報。不過，目前根據台灣網友實測，Teams目前在台灣已可正常傳送訊息，但登入時仍可能需要較長等待時間；Outlook則仍顯示「無法連線」，實際服務恢復狀況仍有待觀察。微軟先前宣布Skype於2025年5月正式停用，並建議用戶轉移至Microsoft Teams。究竟Teams有什麼魅力？它是一款整合通訊與協作功能的平台，使用者不論是文字聊天、語音通話或視訊會議，都能透過同一個平台完成，還能共享檔案、共同編輯文件，減少不同軟體之間切換的麻煩。雖然Teams和LINE都有文字聊天、語音通話及群組功能，但兩者定位並不完全相同。LINE主要以日常社交及即時通訊為主，Teams則更著重企業工作溝通與團隊協作，除了傳送訊息，對企業來說，Teams最大的優勢在於能將工作溝通集中管理。其中，檔案共享與多人同步編輯是Teams受到企業青睞的原因之一。使用者可以直接在對話中分享文件，成員可以共同編輯同一份資料，減少反覆傳送檔案、搞混版本的問題，對需要跨部門合作或遠端工作的團隊來說相當方便。不少人以為Teams只有企業才能使用，其實微軟也有提供免費版本，適合個人或小型團隊，可進行聊天、通話、視訊會議及檔案共享等功能。至於有企業管理、進階協作或更高安全性需求的用戶，則可以依照需求選擇Microsoft 365商務版方案。