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韓國漫改劇《再婚皇后》因超狗血劇情而引發高度討論，而在第6集中，朱智勛飾演的皇帝「索本修」為了化解與皇后「娜菲爾」（申敏兒 飾）的尷尬，決定邀請她到別宮過生日，兩人也努力重新培養感情，還直接上演床戰，不料途中朱智勛竟叫錯人，叫成小三「菈絲塔」（李世榮 飾）的名字，讓申敏兒當場變臉，騎著馬就狂奔出宮，朱智勳的渣男行徑也再度引發熱議。朱智勛在第6集中，聽從秘書建議邀請申敏兒到別宮過生日，申敏兒只能婉拒海因里王子（李鍾碩 飾）邀約，與他前往別宮培養感情。兩人一起去兒時遊玩的地方、一起吃飯、散步，晚上申敏兒還穿著低胸睡衣與朱智勛親密，不料朱智勛親申敏兒親到一半，竟脫口說出：「我想妳了，菈絲塔。」兩人也瞬間僵住，申敏兒直接變臉，閉起眼睛看起來澈底心死。雖然朱智勛起身後急忙解釋，表示自己是不小心口誤，但依然被申敏兒要求出去，眼看對方無動於衷，申敏兒只好自己離開，衣服穿好就騎著馬狂奔出別宮，默默落淚的模樣讓劇迷都看得都超心疼。不料之後雪上加霜，原以為李世榮病情加重，而急忙趕回宮裡的朱智勛，竟得知對方是懷孕，老來得子的喜訊再度將他沖昏了頭，不顧申敏兒的悲傷，就要求提升小三身分，超渣行徑讓大家都看傻眼。