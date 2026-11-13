我是廣告 請繼續往下閱讀

羅大佑日前在廣播節目談及政治人物的婚育狀況，質疑沒有子女的人是否會為下一代著想，引發演藝圈接連表態。繼歌手盧學叡發文替羅大佑緩頰後，本土劇男星馬幼興昨（12）日晚間也在Threads寫下：「這一局我挺音樂教父 羅大佑」，並選用羅大佑的經典歌曲〈童年〉當配樂，喊話「台灣不能只有一種聲音」。曾演出《戲說台灣》、《百味人生》的馬幼興，早在10日晚間就針對這波爭議留言，反問台灣的言論自由何時變成了公審。兩天後，他直接在Threads表態支持羅大佑，並在貼文加上「#大聲沒卡贏」、「#台灣是大家的家」、「#台灣不能只有一種聲音」三個標籤。羅大佑10日接受唐湘龍主持的《飛碟早餐》專訪，除了批評民進黨執政、質疑文化部補助，也在談到下一代時點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴及前監察院長陳菊沒有子女，並以自己有孩子作對照，認為她們對下一代不會想太多。蔡英文11日回應，她確實沒有孩子，但任內用盡全力守護台灣每一個孩子。唐綺陽12日錄影受訪時也以自己為例，表示沒有子女，同樣能關心年輕世代。除了馬幼興，目前公開聲援的藝人還有盧學叡和熊海靈。盧學叡認為，應該聽完整段訪談；在他看來，羅大佑想講的是多了父母這層身分，感受會不一樣。資深女星熊海靈則在臉書轉貼專訪影片，稱讚羅大佑敢站出來批評民進黨，也直言佩服他的勇氣。事件起源是資深音樂人羅大佑近日登上唐湘龍主持的廣播節目《飛碟早餐》，公開砲轟台灣藝文環境與政府補助制度，直言「料不夠的人才拿補助」、「領文化補助是不要臉」，並質疑部分創作者與樂評人（如馬世芳）因政治立場靠攏執政黨，另外他還指前總統蔡英文等人沒生小孩，言論曝光後掀起巨大爭議，並且掀起一波抵制羅大佑的風波。