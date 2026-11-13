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選戰進入倒數階段，台北市長蔣萬安今（13）回到立法院，與立法院長韓國瑜，以及國民黨立委們舉行「1114 台北安心大遊行 ！你我站出來！」記者會，不過，韓國瑜卻被發現，除了未喊口號外，也未比手勢。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（13）日表示，韓院長因為在主持會議，非常辛苦，「所以可能單純嘴巴有點乾或什麼的，我就不知道，因為我人不在現場」。國民黨立法院黨團一早與蔣萬安一同在議場前舉行記者會，藍委們手綁著「安可飄帶」表達支持。韓國瑜致詞時指出，今天有兩個重點，第一點，熱情歡迎蔣萬安回娘家；第二點，今天太陽出來了，希望烏雲走開 ，祝福蔣萬安心想事成，不過，值得注意的是，除了國民黨立委翁曉玲未現身外，在藍委們與蔣萬安高喊口號「安心大遊行，你我站出來」時，韓國瑜未跟著喊，也沒有一起比手勢，似乎想保持行政中立的態度。民進黨上午舉行「青春返程Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會，對於翁曉玲未出席、韓國瑜未喊口號一事，沈伯洋受訪時說，他們有沒有出席這件事情難以置喙，可能要問翁曉玲本人，韓院長因為在主持會議，非常的辛苦，「所以可能單純嘴巴有點乾或什麼的，我就不知道，因為我人不在現場」。另外，前台北市議員魏憶龍稱，支持沈伯洋的都是小水滴，支持蔣萬安的都是正常的人，要不要做一個正常人，就看你怎麼投票，不過，他也補充這是網路笑話，不是他講的。對此，沈伯洋回應，他覺得不要去談論對方的支持者，其實是蠻重要的，因為支持者的面貌本來就非常的多，「他可能認同你部分的主張，也不認同你部分的主張，所以自己的支持者、對方的支持者，面貌都是很多元的」，把任何一名支持者揪出來、放大，都不是好事。沈伯洋說，市政選舉就是市長跟市長的對決，對他們來講，要去評斷、討論的，是市長的能力、願景、執行力，支持者彼此之間，不應該有這樣的一個分類、衝突。