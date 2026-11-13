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台北股市今（13）日盤中氣勢強勁，加權指數上午10時11分45秒來到44,368.84點，大漲1,276.97點，漲幅達2.96%，成交金額突破4,000億元，盤中最高更一度衝上44,489.48點，重新站回4萬4千點大關。而輝達（NVIDIA）前一交易日，因黃仁勳請辭執行長消息震盪，股價收跌4.34%，台積電卻逆勢走揚，上午10時07分報2,385元，上漲45元至2,385元，漲幅1.92%，台股與輝達走勢呈現不同步。另一方面，台股IC設計族群指標股聯發科（2454）、創意（3443）、世芯-KY（3661）更攻上漲停，其中創意股價衝上8,645元，超越川湖（2059），成為台股新科股后，顯示資金不只回流大型權值股，也同步追逐IC設計及AI晶片相關族群。黃仁勳辭去輝達總裁、執行長及董事職務後，市場關注新管理團隊是否延續原有AI晶片發展策略，以及未來產品規畫、客戶關係與供應鏈合作是否出現變化。由於台灣是輝達重要的晶片製造及AI伺服器供應鏈基地，相關消息也牽動投資人對台積電及其他AI概念股的後續評價。輝達官方表示，預期公司營運、客戶承諾及產品路線圖不會中斷，後續仍須觀察新管理團隊的實際決策。