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台股早盤不跌反漲逾千點 分析師點出原因

黃仁勳下台後！台灣供應鏈不至於掉單 但有砍價風險

國安基金、限空令撐著！分析師估：短期4萬點至46000點震盪

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳因捲入婚外情風波而請辭下台，震撼全球科技業，輝達股價收跌4.34%，台積電ADR也下跌1.90%，不過，台北股市今（13）日早盤開高走低，目前漲逾千點，只是投資人仍擔心對台灣AI供應鏈的衝擊。分析師表示，目前AI產能吃緊，台灣供應鏈不至於面臨掉單或被替換風險，但要留意新任執行長上任後，是否採取砍價策略，進而壓縮台廠毛利率，而台股在國安基金護盤及限空令之下，再跌破4萬點機率不高，估在4萬點至46000點大區間震盪。對於台股今日早盤不跌反漲逾千點，啟發投顧分析師丁彥鈞今日上午接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時分析，主要是黃仁勳婚外情事件週末曝光後，輝達股價已先行反應，而台股昨日開盤時因市場就盛傳輝達董事會恐將黃仁勳解僱，電子股大跌提前反應，如今黃仁勳選擇自行請辭，不僅保住顏面，市場有些人解讀「利空出盡」，甚至不排除他未來有重返總裁職務的可能，帶動台股走揚。至於黃仁勳下台後，對台灣AI供應鏈的影響，丁彥鈞認為，黃仁勳對台灣有特殊情感，因此，過去輝達給予台廠供應鏈較好的價格與利潤，但即便換了新執行長上來，在AI產能供不應求的現況下，之前黃仁勳還全球到處跑要產能，因此，台廠短期內不至於掉單，也不會換供應鏈，唯一變數在於未來價格談判，若趨於嚴苛，砍價可能讓一些台廠毛利率下滑一些。展望台股走勢，丁彥鈞預期，在金管會祭出限空令以及國安基金宣布進場護盤下，台股再跌破4萬點機率不高，不過，考量美國聯準會（Fed）12月及明年第1季可能持續升息，外資近期連續賣超，新台幣匯率走貶近33元關卡，大盤短期內缺乏大幅上攻的動能，預期台股將在4萬點至46000點大區間震盪。 在投資配置與風險控管上，面對消息面紛雜與盤勢波動加劇，他提醒，投資人現階段切勿使用槓桿，投入股市資金比重不要超過7成，因應短線震盪風險，並建議台積電、金融股仍可以布局。