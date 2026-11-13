我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國立中興大學惠蓀講座11月12日推出諾貝爾獎得主專題演講暨科普展覽。(圖／中興大學提供)

中興大學惠蓀講座除邀請2025年諾貝爾物理學獎得主約翰・克拉克教授到校演講，並同步推出「量子之間・興見未來」科普特展，揭開量子世界的神秘面紗。除了諾貝爾大師的精彩演講，活動也特別邀請美國國家標準暨技術研究院（NIST Boulder）的 Dr. Sam Benz，以「Superconducting Devices: Principles and Real-World Applications」為題，介紹超導元件的基本原理與實際應用。透過兩位國際頂尖科學家的分享，讓師生從基礎物理研究一路認識量子科技的實際發展與未來潛力。這次演講以「From SLUGs to Macroscopic Quantum Phenomena」為題，Clarke 教授將分享從早期超導元件研究，到發現巨觀量子現象的精彩歷程，帶領聽眾了解基礎科學如何逐步轉化為改變世界的關鍵科技。國立中興大學11月12日下午舉辦「惠蓀講座—諾貝爾獎得主專題演講暨科普展覽」，特別邀請2025年諾貝爾物理學獎得主、美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）John Clarke 教授蒞校演講，分享其探索巨觀量子現象的研究歷程，以及超導量子科技的重要突破。這項研究不僅深化人類對量子力學的理解，更為今日超導量子電腦的發展奠定重要科學基礎。John Clarke 教授是國際知名的超導物理學家，長期致力於超導電子學與量子現象研究。他與研究團隊成功在電路系統中觀測到巨觀量子穿隧與能量量子化現象，證實不只在微觀尺度可以觀察到量子力學的作用，也能在電路系統中顯現出大量電子在微觀尺度交互作用的巨觀量子現象。這項突破性成果使他榮獲2025年諾貝爾物理學獎，也為超導量子位元及量子資訊科技開啟重要發展方向。中興大學副校長蔡清標表示，很榮幸邀請兩位國際知名學者蒞校，讓師生有機會面對面交流，認識巨觀量子現象與超導科技的發展。他也歡迎來自各校的師生，期盼透過惠蓀講座，讓不同年齡、不同領域的參與者共同學習、交換想法，並鼓勵同學踴躍提問，將感興趣的問題帶回課堂，持續探索與討論。談及AI能否協助尋找研究主題、提出原創想法，Clarke教授表示，AI能否真正帶來原創性的科學突破，仍有待觀察。他以量子力學的誕生為例，指出重大科學發現往往難以預測，未來也可能出現超乎想像的發展，而實驗與量測仍是驗證科學想法的重要環節。提問時，一名物理系大一學生請教未來投入科學研究的建議。Clarke教授表示，首先要確認自己對研究領域的興趣，並慎重選擇指導教授。除了學術能力，教授是否與學生保持密切交流、適時提供指引，同樣重要。他強調，「選擇跟誰做研究，和選擇研究什麼一樣重要」，也建議同學向指導教授所帶領的學生請益，了解實際的指導方式。為了讓更多師生及社會大眾親近量子科學，中興大學也同步推出「量子之間・興見未來」（From Quantum to Infinity）科普特展。展覽內容獲國立自然科學博物館授權，以淺顯易懂的方式介紹量子世界、薛丁格的貓、光的波粒二象性、量子電腦及約瑟夫森效應等重要科學概念，並結合中興大學前瞻理工科技研究中心自行設計的「薛丁格的貓3D浮空投影」互動展示，讓抽象的量子理論化為生動有趣的科學體驗。中興大學近年積極推動半導體、先進材料及量子科技相關研究與人才培育，透過國際學術交流、跨領域研究及科普教育，持續拓展師生的國際視野。本次邀請諾貝爾物理學獎得主蒞校，不僅是難得的國際學術盛會，更期望藉由大師的研究故事，啟發年輕學子對基礎科學的熱情，鼓勵學生勇於探索未知、突破既有思維，從科學的好奇心出發，開創未來科技的無限可能。這次活動由國立中興大學及前瞻理工科技研究中心主辦，國立自然科學博物館、台灣物理學會、中興大學物理學系及 教育部”STEM by Her”計劃協辦。誠摯邀請全校師生及各界朋友一同聆聽諾貝爾大師的科學故事，走進奇妙的量子世界，見證基礎科學如何引領未來科技的發展。