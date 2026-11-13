我是廣告 請繼續往下閱讀

黃仁勳請辭震撼科技圈 輝達台北布局受關注

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）爆發高層人事震盪，輝達12日宣布，黃仁勳已辭去總裁、執行長及董事職務，即刻生效，改由財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長。由於輝達先前已選定台北作為海外總部據點，外界關注這場人事風暴是否衝擊在台布局。對此，台北市長蔣萬安今（13）日表示，目前沒有收到相關資訊，強調市府已與輝達簽訂完整合約。對於黃仁勳辭去公司總裁、執行長及董事職務，蔣萬安今日受訪時表示，針對黃仁勳請辭是否影響輝達未來在台布局，「目前沒有收到相關的資訊」，並強調台北市政府與輝達已簽訂完整合約。蔣萬安指出，非常感謝輝達一直以來對台灣產業鏈的肯定，並選擇落腳台北。他認為，輝達選擇台北，正是因為台北擁有完整供應鏈，以及上下游產業布局與未來發展願景。蔣萬安強調，市府團隊為促成輝達落腳台北付出相當大的努力，未來也希望吸引更多企業進駐台北，持續帶動城市及產業發展。對此，北市府也表示，輝達北士科海外總部地上權案簽約主體為其在臺北市設立之子公司「台灣輝達經典股份有限公司」，履約保證金、權利金及地租皆依約繳付，履約一切正常。輝達北士科海外總部建造執照已於今（115）年7月15日掛件；地下連續壁工程亦於11月5日獲都審幹事會審議通過，市府都市發展局預計於11月底召開都審委員會審議，通過並核發雜項執照後即可施工。北市府說，輝達董事會主席哈維・瓊斯（Harvey C. Jones）已對外說明「董事會對整個領導團隊充滿信心，並預期公司的營運將持續推進，不會受到任何影響（The Board has full confidence in the leadership team, and we expect the company’s operations to continue without interruption.）」。北市府表示，輝達投資其子公司台灣輝達經典於北士科設立海外總部，係經過縝密評估及積極爭取專案設定地上權，尚不至因執行長異動而影響台灣輝達經典股份有限公司之履約，此時不宜過度臆測，以免影響雙方之互信及契約之誠信。北市府後續將持續落實履約管理及提供行政協助，讓輝達北士科海外總部早日落成啟用。