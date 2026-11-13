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AI教父黃仁勳因為遭爆料多起外遇形象重創，昨（12）日卸下輝達執行長職務，下一步動向備受關注。他與妻子洛莉的兒女，以及女婿原來都在輝達任職，3人進科技業前走的路各不相同：兒子黃勝斌（Spencer Huang）曾在台北開調酒吧，女兒黃敏珊（Madison）念過美國廚藝學院、在精品集團LVMH做行銷，女婿卡普雷茲（Nico Caprez）則是前職業滑雪選手。如今3人在輝達分別負責機器人產品管理、產品行銷及AI基礎設施業務。黃仁勳兒子黃勝斌進輝達前，曾在台北經營調酒吧R&D Cocktail Lab，酒吧於2021年5月歇業。他後來在紐約大學取得MBA學位，2022年7月加入輝達，先從雲端模擬產品經理做起。2025年11月，他還以輝達機器人技術產品經理身分回台出席鴻海科技日，登台介紹機器人技術，他目前擔任輝達機器人業務的產品管理總監。女兒黃敏珊在美國廚藝學院念企業管理，畢業後曾在LVMH擔任行銷與開發經理。她在倫敦商學院攻讀MBA期間，於2020年6月加入輝達，之後在行銷部門歷練，2025年3月升任產品行銷資深總監。從精品業轉到科技業，她做的仍是行銷，產品卻換了個領域。黃敏珊和丈夫卡普雷茲是在倫敦商學院求學時認識，據《People》報導，卡普雷茲曾是職業滑雪選手，2024年2月加入輝達，報導刊出時的職務是全球AI基礎設施業務拓展副總裁。至於黃仁勳，輝達12日宣布他辭去總裁、執行長和董事會成員3項職務，即刻生效，由財務長克雷斯（Colette Kress）暫代執行長。