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NBA洛杉磯湖人隊在昨日作客擊敗密爾瓦基公鹿隊後，豪取7連勝並以11勝2負登頂全聯盟戰績龍頭，然而陣中後場大將里夫斯（Austin Reaves）卻傳出腳跟傷情。儘管湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後第一時間澄清已排除阿基里斯腱斷裂風險，但隨隊記者透露里夫斯仍可能因此缺席數場比賽。對此，前NBA台裔球星林書豪今日在個人節目中特別針對里夫斯的腳跟傷勢提出專業建言，苦口婆心呼籲湖人球團與里夫斯千萬不要急著復出，並舉隊友唐西奇（Luka Doncic）過往的慘痛經驗為例，警告腳跟疼痛極易引發代償性小腿拉傷。現年28歲的里夫斯昨日在對決公鹿第三節還剩8分21秒時，於一次快攻扣籃未進後落地姿勢彆扭，雖然暫停過後他一度嘗試重返賽場，但僅撐了約3分鐘便在5分20秒時主動示意換人，並在隊醫陪同下明顯跛行返回更衣室。賽後湖人總教練瑞迪克出面安撫軍心，表示里夫斯在場館內接受的腳跟X光檢查結果呈陰性，且醫療團隊已正式排除阿基里斯腱（Achilles tendon）受損的最壞情況，球隊返回洛杉磯後將安排進一步影像檢查。不過湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）也坦言，里夫斯的傷勢仍是全隊目前最令人擔憂的隱憂，不排除將因此缺席幾場比賽。所幸湖人下一戰要等到周日才迎戰鳳凰城太陽隊，擁有整整三天的喘息空檔，加上開季11勝2負的龐大勝場紅利，讓教練團擁有充足的輪休調整空間。針對里夫斯的傷情，經歷過無數大傷考驗的林書豪近日在YouTube節目中直言，現在才剛進入11月賽季初期，湖人應該無條件將里夫斯的長期健康擺在第一順位：「確保身體感覺完全正確、百分之百康復再回來，慢慢來，千萬不要急著復出。」林書豪更以里夫斯現任隊友唐西奇過去的受傷案例提出深度警告，指出腳跟疼痛在場上非常危險，因為球員會下意識改變發力方式以避開痛點，進而導致其他部位連鎖受傷：「唐西奇以前就曾因為腳跟疼痛，在場上不自覺有些踮著腳尖打球，結果緊接著就拉傷了小腿。所以重點只有一個，就是絕對不要急！」