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秦慧珠淚批生育不該當玩笑 蔣萬安：伴侶應彼此尊重

台北市長蔣萬安日前與民眾黨6名議員候選人合體直播，過程中被拱「明年當四寶市長」，引發生育自主及性平爭議。國民黨台北市議員秦慧珠昨（12）日公開批評，將生育當成玩笑「性平觀念不及格」，更談及自己過去為罹患罕病的孩子，多次嘗試人工生殖卻未能如願的經歷，一度淚灑攝影棚。對此，蔣萬安今（13）日回應，是否生育應由伴侶共同決定、彼此尊重，女性是否結婚及人生中的每個選擇，都應受到尊重。至於是否認為自己失言，蔣萬安則強調，「我都很清楚表達我完整的立場，從過去一直到現在也都是如此」。蔣萬安11日晚間登上民眾黨《民眾之聲》直播，與陳宥丞、林珍羽、張志豪、黃瀞瑩、許甫及吳怡萱等人互動，期間談及少子女化及家庭育兒話題，現場有人拱蔣萬安「明年當四寶市長」，蔣則笑稱「會激發鬥志」，甚至出現「你4寶，我就5寶」的玩笑，引發部分民眾質疑，是否忽略女性的生育自主權。秦慧珠昨在政論節目中直言，無論是蔣萬安或現場拱「四寶」的人，性平觀念都應重新檢視，強調「生不生孩子不是拿來開玩笑，生命是很重要、很尊嚴的」。她更分享，過去因第一個孩子罹患罕見疾病，擔心未來自己與丈夫離世後，孩子無人陪伴，因此曾在40歲時多次嘗試人工生殖，卻始終未能成功，談及這段經歷時忍不住哽咽落淚。對此，蔣萬安今日受訪表示，自己在很多場合都曾提到，「要不要生孩子，一定是伴侶之間做決定，要彼此尊重」，他也強調，所有女性朋友是否選擇結婚，以及人生中的每一個選擇，社會都應該給予尊重。媒體進一步追問，經過此次爭議，是否認為自己在直播中的發言有所失當？蔣萬安並未直接回答是否失言，而是重申，「我想我都很清楚表達我完整的立場，從過去一直到現在也都是如此」。