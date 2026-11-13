美國司法部對中國商界人士黃樂（Alice Huang）的調查再擴大！《彭博社》12日披露，曼哈頓聯邦檢察官辦公室正在調查，黃樂及其關聯企業，是否涉嫌協助將美超微（Super Micro Computer）生產的伺服器產品走私到中國。這也讓輝達（NVIDIA）晶片出口風波，進一步延燒至美國伺服器供應鏈。
消息人士指出，這項調查由曼哈頓的檢察官辦公室主導，一直未有公開。目前不清楚針對黃樂的調查，與超微電腦高層今年初被起訴的案件是否有關連。
美超微早捲25億美元走私案！共同創辦人遭起訴
事實上，美超微早已捲入另一宗涉及中國的伺服器走私案。今年3月，美國檢方起訴美超微共同創辦人廖益賢（Yih-Shyan Liaw）以及另外兩人，指控他們涉嫌透過東南亞中間商，將搭載輝達AI晶片的伺服器轉運至中國，涉案產品價值約25億美元。廖益賢否認所有指控，目前已經離開公司。
不過，美超微本身並未被列為該案被告，目前也沒有證據證明，該公司高層知情。
新加坡也曾調查黃樂！涉Megaspeed商業網絡
另一方面，新加坡政府指出，警方與海關早在2025年2月便啟動調查，懷疑相關伺服器採購涉及不實申報，期間也曾向美國司法部及FBI尋求協助，調取美超微相關資料。
新加坡警方在2026年2月認為，現有證據不足以證明黃樂涉及不實申報犯罪，但認定她在調查過程中，確實曾提供不實資訊，淡化自己在Megaspeed的角色，因此對她發出嚴厲警告，並禁止她重新入境新加坡。
原文連結：US Probes If Alice Huang Helped Smuggle Super Micro Products
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美超微早捲25億美元走私案！共同創辦人遭起訴
事實上，美超微早已捲入另一宗涉及中國的伺服器走私案。今年3月，美國檢方起訴美超微共同創辦人廖益賢（Yih-Shyan Liaw）以及另外兩人，指控他們涉嫌透過東南亞中間商，將搭載輝達AI晶片的伺服器轉運至中國，涉案產品價值約25億美元。廖益賢否認所有指控，目前已經離開公司。
不過，美超微本身並未被列為該案被告，目前也沒有證據證明，該公司高層知情。
新加坡也曾調查黃樂！涉Megaspeed商業網絡
另一方面，新加坡政府指出，警方與海關早在2025年2月便啟動調查，懷疑相關伺服器採購涉及不實申報，期間也曾向美國司法部及FBI尋求協助，調取美超微相關資料。
新加坡警方在2026年2月認為，現有證據不足以證明黃樂涉及不實申報犯罪，但認定她在調查過程中，確實曾提供不實資訊，淡化自己在Megaspeed的角色，因此對她發出嚴厲警告，並禁止她重新入境新加坡。
原文連結：US Probes If Alice Huang Helped Smuggle Super Micro Products
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