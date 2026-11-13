我是廣告 請繼續往下閱讀

中東局勢攪亂排行 上海浦東趁勢追擊

桃園機場是我國重要航空門戶，因應第三航廈陸續啟用，主體工程將在明年完工。桃園機場公司今（13）日舉行論壇並以「新航廈帶來的營運挑戰」為主題，董事長陳彥伯指出，希望從建設完成後的實際營運需求出發，思考如何做好新航廈的營運準備，特別是新舊航廈共同營運下，如何維持一致的服務品質與順暢的旅客體驗。論壇邀請多位國際專家分享專業觀點，包含國際機場協會（ACI）亞太暨中東區總監Stefano Baronci，分享亞洲航空市場最新動態與展望，以及中東航空運輸中斷情勢帶來的影響；日本三井不動產營運長Kyosuke Hosoda，探討機場營運與區域發展策略；航空城專家John Kasarda博士，從Aerotropolis 4.0的角度，解析機場區域創新、企業發展與城市建設的連結；OAG亞太區負責 Mayur Patel則分享航空產業現況及市場觀察。陳彥伯表示，面對全球航空市場快速變化，以及亞太地區各主要機場持續擴建、提升營運與服務能量，交通部將持續推動桃園機場重大建設，強化整體航空運輸服務量能，並兼顧營運效率、旅客服務及永續發展，讓臺灣在國際航空市場中保持競爭力。機場競爭力不只取決於硬體建設的規模，更重要的是如何將完善的設施，轉化為高效率的營運與優質的服務。針對亞洲前二十大航班連接度機場排行，Stefano Baronci指出，其中有一半位在東亞，更有6個位在中國。不過，受到中東局勢影響，今年上半年排行有大幅變動，杜拜機場的連結性下降22%，部分原本經由中東樞紐轉機的旅客，轉而選擇亞洲其他機場，其中上海浦東機場受惠、成長一成二，深圳、香港也成長一成。桃園機場連接度反而略微下降。據悉，由於目前我國國籍航空新機尚未全面引進到位，因此在旅客量成長、機隊擴張速度有限下，航空公司優先佈局會選擇主要航點，導致相對次要航點佈局比例下降。