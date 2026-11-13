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2026年U23世界盃棒球賽今（13）日開始超級循環賽賽程，帶著「0勝2敗」絕對劣勢晉級的中華隊，首戰面對同樣陷入背水一戰的韓國隊。中華隊此役推出王牌右投林佾葳掛帥先發，他頂住首局因守備失誤失分的壓力，繳出6局僅失1分非責失的優質好投，加上打線在2局下狂灌5分奠定勝基，終場中華隊就以6：1擊退韓國，搶下複賽關鍵首勝，戰績來到1勝2敗，成功保住晉級獎牌戰的一線生機。中華隊本場推出預賽表現亮眼的合庫右投林佾葳先發抗韓。首局林佾葳雖遭韓國開路先鋒金乾敲安，隨後在兩出局三壘有人時因隊友二壘方向滾地球發生失誤先掉1分，但林佾葳迅速調整心情，自第2局化解危機後便徹底封鎖韓國打線，3至5局更是連續飆出「三上三下」。總計他主投6局僅失 1 分非責失，順利進帳個人本屆賽事第3勝。值得一提的是，林佾葳堪稱本屆中華隊最勞苦功高的王牌。回顧他近一週的出賽頻率，自11月7日對戰捷克投7局、96球後，僅休 1 天便在9日對巴拿馬後援2局，用了35球，今日休3天再度先發抗韓用掉92球，短短7天內已經密集投了223球。打線方面，中華隊在2局下展開猛烈反攻。蔡琞傑率先敲安並靠暴投上二壘，兩出局後黃鈞麟適時敲出左外野安打送回追平分；緊接著鄭俊瑋補上安打，鐘懷逸擊出二壘滾地球造成韓國二壘手嚴俊鉉發生致命失誤，讓中華隊跑回超前分。取得領先後，中華隊趁著韓國先發投手朴俊成控球失準，黃柏叡、劉承佑接連選到保送擠回第3分並將對手打退場。韓國緊急換上崔祐碩接替仍無法止血，又對吳柏萱、宋柏翰連續投出滿壘保送，中華隊單局笑納5分大局一舉逆轉戰局。6 局下鄭俊瑋敲出深遠三壘安打後再靠暴投跑回保險分，徹底粉碎韓國反撲希望。根據大會賽制，超級循環賽最終前2名將晉級冠軍戰，第3、4名則爭奪銅牌。由於中華隊帶著預賽2敗進入複賽，今日順利扳倒韓國後戰績提升至1勝2敗，化解提前出局的危機。展望接下來兩場硬仗，中華隊將依序強碰日本與委內瑞拉。若中華隊能延續氣勢連勝日、委，將以3勝2敗的完美劇本將晉級主動權牢牢握在手中；即便最終只贏了日、委其中一隊，仍有機會憑藉對戰優勢或比較對戰優質率（TQB）突圍搶進前四強獎牌戰。