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▲朴呼山（如圖）爆料李世榮生過小孩，孩子還是他的孫子，兩人真實關係引發討論。（圖／翻攝自Disney+）

韓劇《再婚皇后》因四角戀的狗血劇情而引爆熱度，在第6集中，逃亡奴隸「菈絲塔」（李世榮 飾）的主人「羅特修」（朴呼山 飾），趁皇帝「索本修」（朱智勛 飾）與皇后「娜菲爾」（申敏兒 飾）到別宮過生日時，偷偷進宮找李世榮，竟透露李世榮曾生過孩子，那個孩子還是他的孫子，被猜測李世榮可能是主人兒子的妻子、或是女人之一。在皇帝與皇后出宮後，朴呼山馬上進宮找李世榮，李世榮見到昔日凌虐過自己的主人，緊張的手不斷顫抖。朴呼山看到李世榮對自己態度不佳，直言自己因為她就算眼睛被皇帝挖掉，也守住了她的祕密，「那位皇帝究竟有多了解妳？他知道妳曾為別的男人生過孩子嗎？甚至連妳拋棄那個孩子逃之夭夭的事也知道嗎？」驚天大料讓劇迷超震驚。李世榮也不甘示弱地反擊，否認自己拋棄孩子，激動大喊：「你怎麼敢說謊？明明是你從我身邊奪走孩子殺死他的。」並直言朴呼山想拿孩子威脅自己，「就憑一個根本不存在的孩子，也想威脅我嗎？」不料朴呼山似乎沒將孩子殺死，「妳的孩子沒死，就算身上流著卑賤的血，他畢竟還是我的孫子，我哪有辦法親手殺害他？」透露了兩人關係不只是主僕那麼簡單，李世榮疑似是他兒子的妻子或女人之一。孩子沒死的消息，也讓李世榮非常震驚，不斷質問對方，讓朴呼山笑說：「妳到底是希望孩子死了還是活著？信不過我嗎？需要我帶妳去見他嗎？」並表示自己之後還會來，要求李世榮準備錢。突然的消息，也讓李世榮嚇出病來，吃不下東西還發燒，沒想到竟因禍得福發現懷孕，雖然獲得喜訊，但朴呼山與她跟別人生的孩子，也成為李世榮在宮中生活的一大隱患。