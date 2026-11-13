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▲傳統宮廟文化融入創新設計，為年度宗教盛事增添年輕活力。（圖／品牌提供）

▲青山王及虎爺為主題推出繽紛限定包裝，讓傳統信仰文化化身趣味十足的零食設計，打造兼具節慶特色與收藏價值的聯名商品。（圖／品牌提供）

每到農曆十月，艋舺街頭便準備迎來一年一度的「艋舺大拜拜」。今年，這份延續百年的地方信仰，也走進民眾熟悉的零食袋！乖乖攜手艋舺青山宮，迎接第171年青山王祭，推出奶油椰子口味聯名包裝，以青山靈安尊王為視覺主角，並融入今年活動特色「爐主樂園」的旋轉木馬等遊樂設施元素，將傳統信仰與童心童樂巧妙結合，讓百年祭典展現不同以往的活潑面貌。艋舺青山宮創建於1856年，主祀青山靈安尊王，是萬華重要的信仰中心。每年登場的青山王祭，俗稱「艋舺大拜拜」，透過暗訪、正日遶境等傳統儀式祈求地方平安，也串起街坊鄰里的情感。對在地居民而言，這不只是看陣頭、迎神轎的熱鬧時刻，更是一年一度共同張羅、迎接青山王出巡的重要盛事。今年青山王祭以「170+1」為主題，象徵艋舺青山宮與萬華走過171年的歷史累積，也代表在深厚文化底蘊之上，持續尋求新的方向與開始。「170」承載著百年歷史與地方記憶，「+1」則象徵向前邁進的力量，期盼透過創新活動與跨世代參與，讓傳統信仰持續融入現代生活，為青山王祭開啟新的篇章。這次乖乖聯名包裝，也將「170+1」的精神轉化為設計語言。包裝以青山靈安尊王為核心，透過鮮明插畫呈現尊王的冠帽、長鬚與神袍，讓尊王威儀成為袋面最醒目的焦點；背景則特別加入今年「爐主樂園」的概念，融入旋轉木馬等遊樂設施，讓莊嚴的信仰形象與充滿歡樂氣息的遊樂園產生有趣的對話。「爐主樂園」是今年青山王祭希望帶給民眾的全新體驗，透過遊樂設施與親子活動，讓不同年齡層都能走進祭典、參與其中。這次將遊樂園意象融入包裝設計，不只是呈現活動特色，更希望把童心、童樂帶進傳統祭典，讓孩子也能透過熟悉的遊樂元素親近地方文化，讓青山王祭成為世代共享的歡樂記憶。除了視覺設計，包裝也將地方文化知識融入日常，介紹青山宮沿革、暗訪與正日遶境的意義，以及宮內供奉的「文虎爺」一家，從祈求財運到守護孩童平安成長，呈現民間信仰貼近生活的一面。讓民眾在享用熟悉零食的同時，也能透過包裝認識青山王祭與艋舺的文化故事。從廟埕到零食袋，從百年信仰到遊樂園的童心童樂，這次合作連結了台灣人熟悉的生活記憶，也展現傳統文化跨界創新的可能。透過「170+1」所代表的傳承與新生，讓青山王祭不只延續歷史，更能以嶄新的方式走進不同世代的生活。今年青山王祭將依循傳統，於農曆十月二十、二十一日進行暗訪，二十二日舉行正日遶境，神轎與陣頭將巡行艋舺街區，祈求地方平安順遂。乖乖與艋舺青山宮聯名包裝目前已正式上市，民眾可於艋舺青山宮廟內選購，後續也預計陸續於青山宮官方蝦皮購物等線上平台販售。邀請民眾透過一包熟悉的零食，認識艋舺百年文化，一起迎接充滿傳承與新意的第171年青山王祭。