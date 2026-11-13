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九合一大選倒數15天，尋求連任的台北市長蔣萬安積極爭取白營選票，不僅將與親中網紅「館長」陳之漢合體掃街，更傳出可能出席民眾黨造勢大會，與涉入多起重大弊案遭起訴、判刑的民眾黨前主席柯文哲同台。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，半年前還大幅領先的蔣萬安，被對手沈伯洋快速追近，最近連喝3碗「白虎湯」，他最後更以「神仙難救無命客」形容蔣萬安的處境。黃暐瀚指出，首先是積極找白營合體，幫邱臣遠錄影片、找白營小雞直播、11月21日還可能參與民眾黨造勢大會，同台柯文哲；顯然，蔣萬安設定「藍白大於綠」，得到「只要藍白團結就能贏」的結論，然而，從各份民調分析顯示，白營已不是2024年的狀態，藍白綁定，是否就等於贏？是個問號。接著，黃暐瀚提到，與親中網紅合體，11月15日臨江街夜市，蔣萬安將與館長合體，而過去他堅持論述：「我是台灣人，我是中華民國國民！」一旦與親中網紅合體後，過去的努力，形同泡湯；第三，則是稱讚知名歌手羅大佑言論「振聾發聵」，雖然蔣萬安事後澄清，「振聾發聵」的稱讚並非針對批評蔡英文蕭美琴沒有子女，不會為了下一代著想的部分，而是認同「賴卓狼狽為奸」。不過，黃暐瀚仍質疑，蔣市長真的有聽過完整談話嗎？說人是狗、混蛋、Ｘ眼，這是蔣萬安平常的用詞嗎？值得用「振聾發聵」稱讚嗎？ 「神仙難救無命客，盡靠這碗白虎湯。」他直言，蔣萬安不但喝白虎湯，還連喝3碗，是續命還是絕命？11月28日見分曉。