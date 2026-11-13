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▲黃世杰受訪時，陳亭妃、沈伯洋在旁自拍。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.13）

▲黃世杰出席「青春返程Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.13）

民進黨前立法委員鄭運鵬的兒子「德德」，2024年間陪同當時競選桃園市長的鄭運鵬車掃而爆紅，他昨天在社群媒體IG發文向桃園市長候選人黃世杰道歉表示，之前車掃謝票時，爸爸、他與黃一起拍了合照，「黃世杰叔叔卻常常被截掉，好多人不知道照片裡面有他」。對此，黃世杰今（13）日受訪時表示，非常感謝德德與德德爸爸鄭運鵬對他的關心與支持，未來他們會跟過去一樣努力，讓桃園更好。德德昨以「其實我一直想跟黃世杰叔叔道歉」為題發文，他表示，之前他跟黃一起陪他爸車掃謝票，3個人一起拍了合照，照片上明明有3個人，黃卻常常被截掉，這件事讓他一直很過意不去，「因為就算要截掉，也該是截掉我爸吧？誰叫他落選了」；德德為此透過AI修改照片，並呼籲「希望桃園的朋友這次能夠把照片的重點放對，市長票投給1號黃世杰叔叔」。黃世杰上午與台北市長候選人沈伯洋、民進黨秘書長徐國勇、民進黨提名縣市長候選人共同出席「青春返程Vote For Home:家鄉Way 為家鄉」記者會，並接受媒體訪問。針對媒體問及前立委鄭運鵬的兒子德德發文力挺，黃世杰表示，4年前與德德互動時就覺得他是非常有禮貌的孩子，非常感謝德德與德德爸爸鄭運鵬對他的關心與支持，未來他們會跟過去一樣努力，讓桃園更好。對於晚間將與沈伯洋車掃一事，黃世杰說，今日有台南市長黃偉哲、沈伯洋先後陪同車隊掃街，明日高雄市長陳其邁也會到桃園合體，他很感謝兩位優秀的市長，以及一起打拼的優秀學弟沈伯洋都來給他加持，他有信心最後會贏下桃園，讓桃園迎向更好的未來。