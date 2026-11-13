皮克敏又有超可愛周邊登場！日本任天堂推出全新《皮克敏》系列生活雜貨，最大亮點就是將遊戲中等待被玩家拔起的皮克敏，變成毛茸茸的立體磁鐵，紅、黃、藍3種皮克敏頂著葉子、花朵，模樣相當療癒。除此之外，還有印著甜甜圈皮克敏的馬克杯、小盤子、文具收納盒、抱枕套、領巾等8大類商品，最低990日圓起（約新台幣200元），目前已在日本任天堂官方商店上架。
《皮克敏》變身毛茸茸磁鐵！紅黃藍3隻等著被拔起來
根據日本任天堂官方公告，這次推出的新品以「生活在室內的皮克敏」為設計概念，將遊戲角色融入日常用品。其中最吸睛的就是「等待被拔起皮克敏磁鐵」，還原皮克敏埋在土裡、等待玩家拔起的經典模樣。
磁鐵共有紅色、黃色及藍色3款，紅色皮克敏頭頂長著綠色葉片，黃色皮克敏開出白色小花，藍色皮克敏則頂著花苞，3隻都有圓滾滾的大眼睛及毛茸茸的外觀，不管貼在冰箱還是磁性白板上，都像是皮克敏正從土裡探出頭來，每款售價1870日圓（約新台幣390元）。
甜甜圈皮克敏馬克杯超欠買！小盤子、文具盒也登場
除了磁鐵，這次的馬克杯同樣充滿巧思，共推出3款不同配色。黃色款採橘黃色杯身、紫色把手，印有頭頂甜甜圈的黃色皮克敏；藍色款則是粉紅色杯身，搭配藍色皮克敏；紅色款使用薄荷綠杯身與藍色把手，整體色彩鮮豔，每款售價2200日圓（約新台幣460元）。
另外，小盤子套組也以不同皮克敏角色搭配設計，包括岩石與羽翅皮克敏、紫色與白色皮克敏，以及冰凍與發光皮克敏，每組2個、售價2200日圓。喜歡收集周邊的玩家，還能購買9款隨機造型的方磚磁鐵，每個990日圓（約新台幣200元），整盒售價8910日圓（約新台幣1860元）。
這次商品也不只有杯盤類，還推出4400日圓（約新台幣910元）的文具收納盒、3960日圓（約新台幣820元）的抱枕套、3300日圓（約新台幣680元）的領巾，以及4400日圓（約新台幣910元）的領帶，讓皮克敏從居家擺飾一路陪伴玩家到辦公室。
《皮克敏》新品哪裡買？日本任天堂官網、4大實體店上架
這批《皮克敏》新品已於11月12日在日本上市，販售地點包括 Nintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO、Nintendo FUKUOKA 等4間任天堂官方實體商店，也能透過日本 Nintendo Store 官方線上商店查詢及購買。
任天堂表示，相關商品也將陸續於日本其他電玩及生活雜貨通路販售，但部分店家可能不會販售所有品項。至於台灣，目前尚未公布這批新品的正式上市資訊，想收藏的玩家可以先參考日本官方商品頁面，留意商品庫存與配送限制。
🟡《皮克敏》新品購買資訊
📌開賣日期：2026年11月12日
📌商品售價：990至8910日圓（約新台幣200元至1840元）
📌實體通路：日本東京、大阪、京都、福岡任天堂官方商店
📌線上購買：Nintendo Store《皮克敏》新品專區
📌台灣販售：目前尚未公布
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根據日本任天堂官方公告，這次推出的新品以「生活在室內的皮克敏」為設計概念，將遊戲角色融入日常用品。其中最吸睛的就是「等待被拔起皮克敏磁鐵」，還原皮克敏埋在土裡、等待玩家拔起的經典模樣。
磁鐵共有紅色、黃色及藍色3款，紅色皮克敏頭頂長著綠色葉片，黃色皮克敏開出白色小花，藍色皮克敏則頂著花苞，3隻都有圓滾滾的大眼睛及毛茸茸的外觀，不管貼在冰箱還是磁性白板上，都像是皮克敏正從土裡探出頭來，每款售價1870日圓（約新台幣390元）。
除了磁鐵，這次的馬克杯同樣充滿巧思，共推出3款不同配色。黃色款採橘黃色杯身、紫色把手，印有頭頂甜甜圈的黃色皮克敏；藍色款則是粉紅色杯身，搭配藍色皮克敏；紅色款使用薄荷綠杯身與藍色把手，整體色彩鮮豔，每款售價2200日圓（約新台幣460元）。
《皮克敏》新品哪裡買？日本任天堂官網、4大實體店上架
這批《皮克敏》新品已於11月12日在日本上市，販售地點包括 Nintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO、Nintendo FUKUOKA 等4間任天堂官方實體商店，也能透過日本 Nintendo Store 官方線上商店查詢及購買。
任天堂表示，相關商品也將陸續於日本其他電玩及生活雜貨通路販售，但部分店家可能不會販售所有品項。至於台灣，目前尚未公布這批新品的正式上市資訊，想收藏的玩家可以先參考日本官方商品頁面，留意商品庫存與配送限制。
🟡《皮克敏》新品購買資訊
📌開賣日期：2026年11月12日
📌商品售價：990至8910日圓（約新台幣200元至1840元）
📌實體通路：日本東京、大阪、京都、福岡任天堂官方商店
📌線上購買：Nintendo Store《皮克敏》新品專區
📌台灣販售：目前尚未公布