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▲輝達晶片（圖／美聯社／達志影像）

▲輝達總部外驚見白花蠟燭 網友：他又沒死（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳因婚外情與國安疑雲辭去執行長，結束33年掌舵生涯。消息不只震撼全球股市，也重重打擊輝達內部。美國財經媒體CNBC引述知情人士報導，消息傳出後有員工當場落淚；加州聖塔克拉拉總部外更出現鮮花和蠟燭，氣氛宛如送別。據CNBC報導，許多輝達員工長期把黃仁勳當成偶像，認為他就是輝達精神的核心，內部氣氛遠比外界想像得「複雜」。總部外的鮮花雖然沒有留下任何字句，但被外界解讀為員工對黃仁勳離開的不捨。除了基層員工私下難過，也有高層主管公開表態。輝達應用深度學習研究副總裁、DLSS技術主要推手之一的卡坦札羅（Bryan Catanzaro）在社群發文，直言黃仁勳不再帶領輝達讓他「非常難過」，並向黃仁勳道謝。一名自稱輝達員工的網友也在X上發文，說黃仁勳「大概把我從一輩子負債裡救了出來」，雖然自己從沒跟他說過話，只在總部擦身而過一次。據《世界日報》報導，一名在總部任職的台裔員工透露，從黃仁勳寄出員工信坦承外遇的那天起，就有預感他快離開了。他坦言這件事恐怕會打擊士氣，未來新執行長上任後也可能重整供應鏈，黃仁勳過去一直比較照顧台灣廠商的做法，可能不會再延續。另據《朝鮮日報》報導，美國退伍軍人節連假期間，輝達內部通訊軟體不斷出現員工擔心股價和公司前景的留言，甚至有人無奈自嘲：「執行長的個人生活問題，真的應該主導整個新聞版面嗎？」一份分析1,932名發文者、其中包含896名輝達員工的數據顯示，直到黃仁勳請辭前，有74%的員工反對他下台。在員工的負面討論中，約有22%在擔心股價和股票報酬。這種擔心不是沒有原因。輝達員工的收入有很大一部分來自限制型股票（RSU），價值完全跟著股價走；員工也可以透過員工持股計畫，提撥最多15%薪水，以85折買進公司股票。換句話說，股價一跌，員工手上的「分紅」也跟著縮水。截至2026財年底，輝達尚未認列的股票報酬總額約達148億美元。偏偏股價表現雪上加霜。輝達12日收跌4.34%，過去一個月累計跌幅已超過20%，投資機構伯恩斯坦（Bernstein）更把目標價從400美元直接砍半到200美元。根據輝達最新年報，截至2026財年底，輝達在美國及另外37個國家共有約42,000名員工，其中研發人員就占31,000人，比例將近74%。台灣目前約有1,000名員工，黃仁勳今年5月才宣布北士科新總部「星群」計畫，未來可容納約4,000人。臨時執行長克瑞斯（Colette Kress）上任後隨即發信安撫員工，強調「你們是我們最大的力量」，並宣布18日召開全員大會說明未來規畫。不過輝達財報17日就會公布，等於華爾街會比員工更早聽到新管理層說話。有公關專家批評，讓員工等這麼久，只會給他們太多時間胡思亂想，士氣和股價可能雙雙下滑。