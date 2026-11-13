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▲徐文良不僅曬出捐款收據，還分享費玉清的暖心留言，讓網友狂讚根本是人間菩薩。（圖／徐文良Threads＠jack520520520）

歌手費玉清2020年1月正式退休，神隱6年多來持續捐錢救助流浪動物，昨（12）日收養超過5000隻毛小孩、「徐園長護生協會」的園長徐文良在Threads上發文透露，下午收到費玉清捐贈的100萬元善款，讓他相當感動，​坦言這一年多來，園區的營運真的非常艱辛，龐大的開銷讓園區目前仍處於負債的狀態，徐文良充滿感謝地說：「在我們最吃緊、快撐不住的時候，小哥這筆100萬善款就像一場及時雨。」「徐園長護生協會」目前園區內收養約5000多隻流浪動物，園長徐文良發文透露，昨日下午收到費玉清捐贈的100萬元善款，對園區而言可說是及時雨。徐文良​表示這一年多來，園區的營運真的非常艱辛，龐大的開銷讓園區目前仍處於負債的狀態，但在他們最吃緊、快撐不住的時候，費玉清的這筆100萬善款，讓他們能夠先償還幾筆積欠的費用，大大減輕了燃眉之急，直呼：「真的非常謝謝費玉清先生。」費玉清不是第一次出手相助，徐文良透露他已連續好幾年都在園區最困難的時刻伸出援手、給予他們最實質的支持，對方也希望藉由他這次的拋磚引玉，能喚起社會大眾對流浪動物更多的關注與愛心。徐文良不僅曬出捐款收據，還分享費玉清的暖心留言，內容提到：「我深知救援的道路充滿艱辛，每一個重獲健康的生命，背後都有你們無私的付出與不曾放棄的堅持，每一個生命都值得被珍惜與善待，因為有你們，這些生命才有機會重新感受到人間的溫暖，今年依然以這份微薄的心意，表達最真摯的支持與感謝。」費玉清也希望能讓善良化作生命延續的希望，讓眾人看了感動不已。消息曝光後，網友們紛紛被費玉清的善舉感動，留言表示：「小哥費玉清一直都在做善事，他都默默的行善助人」、「已經不止一兩年看到小哥的捐款了，了不起」、「謝謝小哥的愛心！」、「小哥退休還是繼續行善人間」、「人間菩薩。」事實上，費玉清退休後生活過得十分低調，神隱這6年多來除了有他捐款千萬台幣給流浪毛孩的消息，不再有新聞見報，就連藝人朋友們也都不清楚他的現況。2025年台語天后江蕙宣布復出歌壇，不少人也敲碗費玉清復出，但他卻表示十分享受現在的退休生活，沒有復出計畫。