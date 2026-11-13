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AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近來接連被爆出2起婚外情，其中一名女性更被指為中國間諜；而他已於昨（12）日辭去總裁、執行長及董事會成員職務，黯然離開自己創辦33年的公司，引發全球關注。對此，資深媒體人矢板明夫則示警，AI可以不斷升級，人性的弱點卻幾千年沒有更新，晶片要防駭客，政治人物和企業家，也要小心來自獨裁國家的美人計。矢板明夫指出，世界上最先進的AI晶片，可以處理數兆次運算，卻不一定算得出人心，黃仁勳的遭遇，再次讓人想起中國歷史上源遠流長的「美人計」。兩千多年前，越王勾踐為了報仇，把西施送給了吳王夫差，夫差英雄難過美人關，最後連江山都丟了；到了《三國演義》，王允又利用貂蟬，在董卓和呂布之間挑撥離間，結果一個丟了性命，一個背上殺父惡名。「到了現代，美人計也與時俱進。」矢板明夫提到，1990年代，日本首相橋本龍太郎曾被媒體爆料，與一名被懷疑涉及中國情報工作的女性有特殊關係。據說因為這件事，橋本放棄了第二次參拜靖國神社；十多年前，媒體大亨梅鐸的前妻鄧文迪，也曾被傳出與中國情報圈有關係。這些傳聞未必全部獲得證實，但有一件事值得注意，情報工作不一定要偷文件、裝竊聽器，也不一定要半夜潛入辦公室，更高明的做法，是讓人心甘情願替對方說話。矢板明夫認為，這次黃仁勳事件，比男女關係更值得關注的，就是有關人士是否透過私人關係，影響輝達對中國出口AI晶片的立場。最厲害的美人計，不是讓你洩漏情報，而是讓你做出對他有利的重要判斷，又認為完全是自己的主意，而且，中計的人往往還覺得自己很聰明。「想到這裡，我不禁聯想到台灣。」矢板明夫直言，最近幾年，台灣有些媒體人、政治人物，原本對中國的態度相當強硬，後來卻突然一百八十度大轉彎，不但開始替北京說話，甚至比中國官媒還積極。AI可以不斷升級，人性的弱點卻幾千年沒有更新，晶片要防駭客，政治人物和企業家，也要小心來自獨裁國家的美人計。