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子宮頸篩檢服務 曾莞婷：有空一定每年做一次

▲曾莞婷透露，自己有空一定會每年進行子宮頸篩檢、或至少三年檢查一次。（圖／記者張乃文攝）

子宮頸癌為國人女性十大死因之一，國健署提到，台灣子宮頸癌年齡標準化發生率及死亡率均已下降超過7成，而子宮頸癌篩檢服務量近5年篩檢服務量成長38%。而今年因應健康幣推出，完成子宮頸抹片檢查，更可獲得900健康幣。藝人曾莞婷更說，自己就是這項服務的受惠者，至少會每3年進行一次檢查。為響應11月17日「世界消除子宮頸癌日」，國健署今（13）日推出「非抹不可，健康do more」宣導活動，也邀請藝人曾莞婷擔任宣導大使。國健署癌症防治組組長謝佩君說，我國自1995年開始推動公費子宮頸抹片篩檢，30年來子宮頸癌年齡標準化發生率及死亡率均已下降超過7成。謝佩君提到，2018年也開始推動國中女生人類乳突病毒（HPV）疫苗公費接種，並於去年擴大至國中男生；同時將公費子宮頸抹片篩檢年齡下修至25歲，包括25至29歲每3年一次、30歲以上每年一次；35、45及65歲女性則是各1次公費HPV檢測。謝佩君說明，統計近5年子宮頸癌篩檢服務量，從2021年抹片檢查179萬人至2025年已經達到抹片238.4萬人、HPV9.4萬人，總計247.8萬人；約成長38.4%。曾莞婷則分享，自己就是子宮頸癌篩檢服務的受惠者，因為先前檢查出健康有一點小狀況，若有空就會每年檢查，或至少每3年檢查一次。有些人也會害怕檢查出問題，曾莞婷說，目前沒遇到身邊朋友有這樣的狀況，還笑說，跟朋友常會「相揪」一起去檢查。她提到，因為跟媽媽感情好，常常會互相分享保養、健康的觀念，所以更會提醒，即便是65歲以上也需要每年進行子宮頸抹片檢查。台灣婦產科醫學會理事賴鴻政提到，以往抹片檢查都是30歲以上進行，但現在有一些年輕族群或是年紀較大的人會認為不需要做，導致風險可能更高。對於HPV的傳染，賴鴻政指出，這是機率的問題，像是有些人上廁所後，觸碰門把，接著又碰到性器官，這就是有可能感染的情況。子宮頸癌主要與持續感染高危險型HPV有關，感染HPV後歷經多年可能逐漸發展為癌前病變，甚至進展為子宮頸癌。國健署副署長林莉茹提醒，即便已停經或目前沒有性生活，仍存在罹癌風險；她提到，高齡女性「停經就不用篩檢」、「沒有性生活就沒有風險」等迷思要打破，同樣需定期接受子宮頸抹片檢查，因為長者子宮頸癌的發生率是年輕族群的4倍。林莉茹提到，自去年起子宮頸抹片公費篩檢年齡已下修至25歲，鼓勵25至29歲的年輕女性把握每3年1次的公費篩檢機會，及早養成定期篩檢習慣；同時建議，與同性或異性伴侶發生性行為皆可能感染HPV，符合資格更應定期檢查。林莉茹表示，今年完成子宮頸抹片檢查，更可獲得900健康幣，邀請女性民眾一起響應篩檢行動。